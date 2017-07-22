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Представлен iQOO 9T: 6,78 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, до 12 Гбайт ОЗУ

02 августа 2022, 14:52




iQOO выпустила iQOO 9T, новейший топовый смартфон компании из серии iQOO 9. Он оснащен 6,78-дюймовым плоским экраном Samsung E5 AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1500 нит, а также процессором Snapdragon 8+ Gen 1 SoC с большой испарительной камерой жидкостного охлаждения площадью 3930 мм². Телефон работает под управлением Android 12 с FuntouchOS и компания пообещала 3 года обновлений ОС Android и 4 года обновлений безопасности.

Представлен iQOO 9T: 6,78 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, до 12 Гбайт ОЗУ


Для геймеров он предложит In-Display Dual Monster Touch, который позволяет разделить экран на левую и правую области с помощью клавиш L и R, помогая нажимать любое рабочее положение в играх. Он также оснащен двумя линейными вибромоторами и сканером отпечатков пальцев на дисплее.

Представлен iQOO 9T: 6,78 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, до 12 Гбайт ОЗУ


Телефон оснащен основной камерой на 50 МП с датчиком Samsung GN5, сверхширокоугольной камерой на 13 МП с опцией макросъемки и портретной камерой на 12 МП с 2-кратным увеличением. Он также получил чип V1+ для игр и экстремальное ночное видение в реальном времени. Телефон оснащен двухэлементной батареей емкостью 4700 мАч с поддержкой сверхбыстрой флэш-зарядки мощностью 120 Вт, которая может заряжать до 50% за 8 минут и до 100% примерно за 20 минут.

Представлен iQOO 9T: 6,78 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, до 12 Гбайт ОЗУ


Точное разрешение экрана - 2400×1080 пикселей, соотношение сторон 19,8:9, есть поддержка HDR10+, частота обновления 120 Гц, а частота дискретизации касания 360 Гц, с частотой дискретизации мгновенного касания 1200 Гц, цветовой гаммой DCI-P3 и защитным стеклом SCHOTT Xensation α.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, тех процесс 4-нм и графический ускоритель Adreno. Объемы памяти - 8/12 Гбайт ОЗУ (LPDDR5 6400 Мбит/с) и хранилище 128/256 Гбайт (UFS 3.1).

По коммуникациям, порам и датчикам: есть сканер отпечатков пальцев на дисплее, порт USB Type-C, стереодинамики, Аудио Hi-Fi. Поддерживается 5G SA/NSA (диапазоны n1/n3/n5/n8/n28/n40/n41/n77/n78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC. Корпус защищен от брызг (IP52), его размеры: 164,55x77,1x8,37 мм, а вес 207 граммов.

iQOO 9T выпускается в черном и белом цветах по цене примерно 639 долларов за модель 8 Гбайт + 128 Гбайт и 699 долларов за 12 Гбайт + 256 Гбайт.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все


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