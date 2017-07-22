Флагманский процессор Raptor Lake с тактовой частотой 6,0 ГГц. Пользователь Baidu «Xiaochun» утверждает, что разогнал грядущий процессор Intel Raptor Lake до 6,0 ГГц.
Опытный образец 16-ядерного процессора Intel Core i7-13700K только два дня назад был замечен работающим на частоте 6 ГГц. Но мы еще не видели флагманскую модель i9-13900K, достигающую той же цели разгона. Технически оба процессора очень похожи, за исключением того, что i9 имеет вдвое больше эффективных ядер (16 против 8) и более высокий предел PL2.
Скриншот, опубликованный Xiaochun, показывает i9-13900K ES2, работающий на частоте 6,0 ГГц при напряжении 1,546 В. Он набирает 976 баллов в одноядерном тестировании, встроенном в инструмент CPU-Z.
Было отмечено, что для достижения тактовой частоты 6085 МГц не требуется никакого экзотического решения для охлаждения. Комплекта охлаждения AIO было достаточно, но температура и энергопотребление предполагают, что это состояние простоя. Процессор может набрать 1000 баллов в тесте CPU-Z, если предположить, что эффективные ядра не включены.
Этот образец i9-13900K кажется немного медленнее, чем 13700K с отключенными эффективными ядрами. Вероятно, это всего лишь вопрос времени, когда мы увидим скриншот с еще более высокими результатами.