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24-ядерный Intel Core i9-13900K «Raptor Lake» замечен работающим на частоте 6,0 ГГц

02 августа 2022, 16:44




Флагманский процессор Raptor Lake с тактовой частотой 6,0 ГГц. Пользователь Baidu «Xiaochun» утверждает, что разогнал грядущий процессор Intel Raptor Lake до 6,0 ГГц.

Опытный образец 16-ядерного процессора Intel Core i7-13700K только два дня назад был замечен работающим на частоте 6 ГГц. Но мы еще не видели флагманскую модель i9-13900K, достигающую той же цели разгона. Технически оба процессора очень похожи, за исключением того, что i9 имеет вдвое больше эффективных ядер (16 против 8) и более высокий предел PL2.

24-ядерный Intel Core i9-13900K «Raptor Lake» замечен работающим на частоте 6,0 ГГц


Скриншот, опубликованный Xiaochun, показывает i9-13900K ES2, работающий на частоте 6,0 ГГц при напряжении 1,546 В. Он набирает 976 баллов в одноядерном тестировании, встроенном в инструмент CPU-Z.

24-ядерный Intel Core i9-13900K «Raptor Lake» замечен работающим на частоте 6,0 ГГц


Было отмечено, что для достижения тактовой частоты 6085 МГц не требуется никакого экзотического решения для охлаждения. Комплекта охлаждения AIO было достаточно, но температура и энергопотребление предполагают, что это состояние простоя. Процессор может набрать 1000 баллов в тесте CPU-Z, если предположить, что эффективные ядра не включены.

Этот образец i9-13900K кажется немного медленнее, чем 13700K с отключенными эффективными ядрами. Вероятно, это всего лишь вопрос времени, когда мы увидим скриншот с еще более высокими результатами.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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