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Раскрыты характеристики Motorola S30 Pro, пока Motorola отменила мероприятие по запуску

02 августа 2022, 18:23




Motorola разочаровала техническое сообщество, отменив презентацию Moto Razr 2022 и Moto X30 Pro. Бренд смартфонов, принадлежащий Lenovo, должен был выпустить вышеупомянутые устройства, а также ходили слухи о другом смартфоне, который компания должна была выпустить ранее сегодня.

По слухам, смартфон Moto S30 Pro будет переименован в Moto Edge 30 Fusion для мирового рынка. Ранее мы получали утечки и отчеты об ожидаемых характеристиках устройства, поскольку ранее сообщалось, что оно включено в сертификацию TENAA, Geekbench и BIS.

Известный информатор Йогеш Брар раскрыл полный список характеристик смартфона в своем твите. Подробная информация включает характеристики дисплея, оптику, емкость памяти, программное обеспечение, характеристики батареи и многое другое.

Раскрыты характеристики Motorola S30 Pro, пока Motorola отменила мероприятие по запуску


По сообщениям Geekbench, Moto S30 Pro/Moto Edge Fusion работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888 Plus SoC и теперь это повторно подтверждено.

Что касается технических характеристик дисплея, смартфон будет иметь 6,55-дюймовый дисплей FHD+ pOLED с частотой обновления 144 Гц. Кроме того, дисплей будет поддерживать HDR10+, как Moto Razr 2022 и Moto X30 Pro.

В плане оптики есть модуль тройной задней камеры с основным датчиком на 50 МП, сверхширокоугольным датчиком на 13 МП и макросенсором на 2 МП. Хотя телеобъектив порадовал бы многих покупателей, это все же достойная установка камеры. На передней панели устройства установлена ​​32-мегапиксельная камера.

Устройство будет иметь два варианта хранилища, 128 Гбайт и 256 Гбайт, а также два варианта оперативной памяти - 8 Гбайт и 12 Гбайт. Комбинации памяти и оперативной памяти устройства еще не подтверждены. В Moto S30 Pro будет предустановлена ​​ОС My UX на базе Android-12.

Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Он также будет оснащен стереодинамиками.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все


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