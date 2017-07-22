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Раскрыты цены, цвета и объемы памяти серии OPPO Reno 8

02 августа 2022, 23:20




Еще в мае 2022 года OPPO запустила серию Reno 8 на внутреннем рынке Китая. Позже в прошлом месяце бренд выпустил OPPO Reno 8 и OPPO Reno 8 Pro (известный в Китае как OPPO Reno 8 Pro+) для Индии. Однако смартфон еще не вышел на европейские рынки.

Теперь информаторы сообщают о ценах, конфигурациях памяти и цветовых вариантах устройств Reno 8 и Reno 8 Pro. Итак, давайте посмотрим.

Раскрыты цены, цвета и объемы памяти серии OPPO Reno 8


Обычный Reno 8 будет в одной конфигурации 8 Гбайт + 256 Гбайт по цене 499 швейцарских франков (513 евро). Это устройство будет доступно в черном и золотом цветах. С другой стороны, Reno 8 Pro также будет поставляться в одной конфигурации 8 Гбайт + 256 Гбайт, которая будет стоить 849 швейцарских франков (873 евро). Устройство будет иметь два цветовых варианта - черный и зеленый. Он также подтвердил, что технические характеристики устройств будут такими же, как у выпущенного ранее индийского варианта.

Раскрыты цены, цвета и объемы памяти серии OPPO Reno 8


Обычный Reno 8 имеет 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. С другой стороны, Reno 8 Pro будет оснащен более крупной 6,7-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления 120 Гц.

Базовая модель оснащена SoC MediaTek Dimensity 1300. Между тем, чипсет MediaTek Dimensity 8100 MAX используется в Reno 8 Pro. Кроме того, компания включает NPU MariSilicon X в модель более высокого класса, что поможет улучшить качество изображения. Аккумулятор емкостью 4500 мАч, установленный в Reno 8 и Reno 8 Pro, поддерживает быструю зарядку мощностью до 80 Вт. Примечательно, что обе модели также оснащены сканером отпечатков пальцев, встроенным в сенсорный экран.

Что касается оптики, не Pro вариант получает 50-мегапиксельный первичный датчик, который сочетается с 2-мегапиксельным вторичным шутером и 2-мегапиксельным макрообъективом. Reno 8 Pro оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным макросенсором. Для селфи серия Reno 8 оснащена 32-мегапиксельным фронтальным датчиком.

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