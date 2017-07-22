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Intel Core i7-13700K преодолевает частоту 6,18 ГГц и набирает 1000 баллов в CPU-Z

03 августа 2022, 11:08




Intel i7-13700K замечен на частоте в почти 6,2 ГГц. QXE (@QXE87) опубликовал в Твиттере скриншоты CPU-Z с изображением квалификационного образца Core i7-13700K, достигшего новых рекордных скоростей.

Intel Core i7-13700K преодолевает частоту 6,18 ГГц и набирает 1000 баллов в CPU-Z


Показано, что процессор из серии Raptor Lake уже достиг частоты 6185 МГц со всеми 8 ядрами Performance и 4189 МГц со всеми 8 ядрами Efficient. Для достижения таких высоких частот процессор работает с напряжением 1,536 Вольт. Этот тест проводился на материнской плате ASUS Z690 ROG STRIX A с памятью DDR4. Многопоточность была отключена (поэтому отображается 16 потоков вместо 24).

Intel Core i7-13700K преодолевает частоту 6,18 ГГц и набирает 1000 баллов в CPU-Z


Процессор набрал 1010 баллов в однопоточном тесте и 11877 баллов в многопоточном. Это, конечно, даже выше, чем предыдущие утечки 5,5-6,0 ГГц, которые давали 850-980 баллов для процессоров Core i7 или Core i9 Raptor Lake.

К сожалению, инсайдер не предоставил никакой информации об используемом охлаждении, но добавил, что Raptor Lake должен легко работать с 1,3 В при хороших температурах, чего не всегда бывает с Alder Lake. Однако ради этого единственного теста 1,5 В не должны негативно влиять на процессор.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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