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Представлен Oppo A77 4G с Helio G35 на борту и камерой на 50 МП

03 августа 2022, 14:27




У Oppo есть новый смартфон серии A, получивший название Oppo A77 4G. Это предложение среднего уровня с 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем IPS, чипсетом Helio G35 и основной камерой на 50 МП. Oppo ранее выпустила свой A77 5G еще в июне, хотя это устройство оснащено чипсетом Dimensity 810 и частотой обновления экрана 90 Гц.

Представлен Oppo A77 4G с Helio G35 на борту и камерой на 50 МП


Новый Oppo A77 4G оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц. Сверху есть каплевидный вырез для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основная камера на 50 МП и вспомогательная камера на 2 МП.

Телефон защищен от пыли по стандарту IP5X и водонепроницаем по стандарту IPX4. Helio G35 от MediaTek находится у руля благодаря 4 Гбайт оперативной памяти, а объем встроенной памяти составляет 64 Гбайт и может быть расширен с помощью слота для карт памяти microSD. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку на 33 Вт. Программное обеспечение представляет собой ColorOS 12.1 на базе Android 12.

Представлен Oppo A77 4G с Helio G35 на борту и камерой на 50 МП


Oppo A77 4G доступен в цвете Sunset Orange с дизайном из стекловолокна и кожи, который дебютировал в цветах Oppo F21 Pro и Sky Blue. Цена установлена ​​​​на уровне 199 долларов за версию с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

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