У Oppo есть новый смартфон серии A, получивший название Oppo A77 4G. Это предложение среднего уровня с 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем IPS, чипсетом Helio G35 и основной камерой на 50 МП. Oppo ранее выпустила свой A77 5G еще в июне, хотя это устройство оснащено чипсетом Dimensity 810 и частотой обновления экрана 90 Гц.
Новый Oppo A77 4G оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц. Сверху есть каплевидный вырез для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основная камера на 50 МП и вспомогательная камера на 2 МП.
Телефон защищен от пыли по стандарту IP5X и водонепроницаем по стандарту IPX4. Helio G35 от MediaTek находится у руля благодаря 4 Гбайт оперативной памяти, а объем встроенной памяти составляет 64 Гбайт и может быть расширен с помощью слота для карт памяти microSD. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку на 33 Вт. Программное обеспечение представляет собой ColorOS 12.1 на базе Android 12.
Oppo A77 4G доступен в цвете Sunset Orange с дизайном из стекловолокна и кожи, который дебютировал в цветах Oppo F21 Pro и Sky Blue. Цена установлена на уровне 199 долларов за версию с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти.