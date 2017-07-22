Взгляды фанатов популярной киберспортивной дисциплины - Dota 2, в ближайшие полмесяца будут сосредоточены на американском городе Арлингтон, где пройдет представительский турнир категории «мейджор».
Изначально в штате Техас должны были собраться 18 команд-участниц со всего мира. Но из-за того, что китайский коллектив Xtreme Gaming не сумел решить проблемы с визой для одного из своих киберспортсменов, количество участников «мейджора» было сокращено до 17-ти, и на первом этапе в одной из групп будет 9 команд, а во второй - лишь 8.
Кто же будет фаворитом в битве за главный приз «мейджора»? Прямо сейчас большинство экспертов ставят на китайскую команду PSG.LGD, и среди тех, кто придерживается такого мнения, аналитики известной беттинг-компании Олимпбет, уделяющей особое внимание киберспортивным баталиям высшего уровня. Если загрузить мобильную версию приложения Олимпбет на андроид, и отыскать в ее удобном меню линию на победителя PGL Arlington Major 2022, выяснится, что букмекер отдает PSG.LGD более 35% вероятности триумфа. Тогда как ближайшим потенциальным конкурентам китайского коллектива - Team Spirit и Tundra - лишь по 12% шансов.
В чем же главное преимущество PSG.LGD над конкурентами и за счет чего они получили такие щедрые авансы от беттинг-экспертов? Как свидетельствует качественная спортивная аналитика, касающаяся киберспорта, основным фактором потенциального успеха команды из Поднебесной в Арлингтоне является высокий уровень сыгранности этого состава и уже имеющийся опыт больших побед в этом календарном году.
В частности, PSG.LGD стали победителями регионального турнира Dota Pro Circuit в Китае, но главное - одержали победу на престижном соревновании Riyadh Masters 2022 с призовым фондом в 4 миллиона долларов. Обыграв в финале теперь уже принципиальных оппонентов из Team Spirit, китайская команда заработала 1.5 миллиона призовых денег.
Любопытно, что призовой фонд «мейджора» в Арлингтоне будет скромнее, чем на турнире, проходящем в Саудовской Аравии - лишь 500 тысяч долларов, из которых победителю достанутся 200 тысяч. Однако в целом соревнования категории «мейджор» считаются в киберспортивной дисциплине Dota 2 одними из самых престижных, уступая по уровню разве что легендарному The International.