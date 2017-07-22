Производитель модулей памяти, твердотельных накопителей, портативных жестких дисков, ADATA Technology представила сегодня новую серию модулей памяти ADATA под названием ACE. Серия нацелена на создателей контента, они смогут выбрать среду двух моделей в зависимости от бюджета и требований, это либо ADATA ACE 6400 DDR5, либо ACE 3600 DDR4. Сюда также можно добавить модуль ACE 6500 DDR5, вышедший ограниченным тиражом, он выделяется уникальным дизайном. Все три модуля поддерживают Intel® XMP для разгона без проблем, собираются с использованием высококачественных чипов с низкой задержкой и могут похвастать совместимостью с последними платформами Intel и AMD.
Работа с контентом подразумевает переключение между различными приложениями и одновременное выполнение нескольких задач, от загрузки файлов и редактирования, до рендеринга или передачи файлов. Есть еще и частые обновления ПО, которые могут занимать ресурсы памяти и снижают производительность. Творческий потенциал не должен ограничиваться и потому ADATA разработала серию памяти ACE. С ними пользователи получат больше производительности, позволяющую стать более продуктивными и творческими. С поддержкой Intel® XMP модули разгоняются и становятся оптимальным выбором для сложных задач. ADATA ACE DDR4 3600 и DDR5 6400 поставляются в двойном комплекте емкостью 16 Гбайт.
Новинки проходят проверку и тестирование, за счет чего обеспечивается надежность, совместимость и стабильность. ACE 6400 DDR5 получила микросхему управления питанием, обеспечивающую стабильное питание и экономию электроэнергии. Микросхема идет с системой On-Die ECC, с автоматическим исправлением ошибок.
Дизайн модулей памяти лаконичен, его можно назвать даже изысканным. Рисунок из концентрических кругов придает интересный вид, отличающий их от других моделей. Для изготовления радиаторов используется высококачественный алюминий и обработка по технологии наноимпринтинга, из-за чего у них есть многомерный вид с теневыми эффектами под разными углами обзора. Если нужно что-то более уникальное, то есть и лимитированная серия ACE 6400 DDR5. Она отличается яркими цветами и рисунком, с фирменной индивидуальностью бренда ADATA. Дизайн разработан немецким дизайнером и иллюстратором Мистером Фредом и характеризируется кривыми линиями, смелыми цветами и причудливыми выражениями. Всего будет доступно 520 модулей.
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