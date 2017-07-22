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Выпущен бюджетный OnePlus Nord 20 SE с камерой на 50 Мп и быстрой зарядкой на 33 Вт

04 августа 2022, 10:23




OnePlus Nord 20 SE доступен для покупки на AliExpress. Смартфон получил дисплей с каплевидным вырезом на передней панели и 50-мегапиксельную двойную камеру на задней панели. В качестве чипсета идет MediaTek Helio G35, а аккумулятор получил емкость 5000 мАч. Это самый дешевый телефон OnePlus, появившийся на рынке.

OnePlus Nord 20 SE получил 6,5-дюймовый ЖК-экран с IPS-матрицей и разрешением HD+ (720 x 1612 пикселей) и яркостью до 600 нит. В вырезе дисплея находится 8-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели установлена ​​двойная камера 50-мегапиксельная (основная) + 2-мегапиксельная (глубина).

Выпущен бюджетный OnePlus Nord 20 SE с камерой на 50 Мп и быстрой зарядкой на 33 Вт


Устройство поставляется с 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт постоянной памяти. Есть также слот для карт памяти формата microSD. Телефон работает на ОС Android 12 и OxygenOS 12.1.

Nord 20 SE оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Он поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт. В целях безопасности телефон предлагает такие функции, как боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировка лица AI.

Другие функции Nord 20 SE включают двойные стереодинамики, 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Nord 20 SE - это не что иное, как переименованная версия OPPO A77 4G, которая дебютировала по цене 195 долларов в Индии.

В списке OnePlus Nord 20 SE на AliExpress упоминается, что он поступит в продажу 12 августа. Его цена составляет 199 долларов, что делает его самым доступным телефоном от бренда. Смартфон поставляется в черном и голубом цветах.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

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