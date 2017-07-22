OnePlus Nord 20 SE доступен для покупки на AliExpress. Смартфон получил дисплей с каплевидным вырезом на передней панели и 50-мегапиксельную двойную камеру на задней панели. В качестве чипсета идет MediaTek Helio G35, а аккумулятор получил емкость 5000 мАч. Это самый дешевый телефон OnePlus, появившийся на рынке.
OnePlus Nord 20 SE получил 6,5-дюймовый ЖК-экран с IPS-матрицей и разрешением HD+ (720 x 1612 пикселей) и яркостью до 600 нит. В вырезе дисплея находится 8-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели установлена двойная камера 50-мегапиксельная (основная) + 2-мегапиксельная (глубина).
Устройство поставляется с 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт постоянной памяти. Есть также слот для карт памяти формата microSD. Телефон работает на ОС Android 12 и OxygenOS 12.1.
Nord 20 SE оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Он поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт. В целях безопасности телефон предлагает такие функции, как боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировка лица AI.
Другие функции Nord 20 SE включают двойные стереодинамики, 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Nord 20 SE - это не что иное, как переименованная версия OPPO A77 4G, которая дебютировала по цене 195 долларов в Индии.
В списке OnePlus Nord 20 SE на AliExpress упоминается, что он поступит в продажу 12 августа. Его цена составляет 199 долларов, что делает его самым доступным телефоном от бренда. Смартфон поставляется в черном и голубом цветах.