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В сети появились рендеры и характеристики часов OPPO Watch 3

04 августа 2022, 14:39




OPPO готовится к запуску серии умных часов OPPO Watch 3. Известный информатор Digital Chat Station постоянно предоставляет подробную информацию о Watch 3. Недавно он раскрыл основные характеристики устройства. Он также заявил, что на внутреннем рынке он станет официальным 8 августа. Также он выложил рендеры Watch 3.

На изображениях OPPO Watch 3 видно его изогнутый экран. Он оснащен вращающейся заводной коронкой справа. Устройство выглядит оснащенным металлическим корпусом и кожаным ремешком. Изображения показывают, что он может поставляться с черным и коричневым ремешком.

В сети появились рендеры и характеристики часов OPPO Watch 3


За последние несколько дней DCS рассекретил некоторые важные подробности о спецификациях Watch 3. Ожидается, что в OPPO Watch 3 будет установлен 1,91-дюймовый AMOLED-экран с технологией LTPO. На прошлой неделе китайский производитель подтвердил, что он будет работать на чипе Snapdragon W5 Gen 1. Ему будет помогать сопроцессор Apollo 4 Plus.

В сети появились рендеры и характеристики часов OPPO Watch 3


Точная емкость батареи пока неизвестна. Предполагается, что часы проработают до 15 дней от полной зарядки. Ожидается, что он предложит другие функции, такие как ЭКГ, NFC и e-SIM. Когда дело доходит до надежности, он может предложить пользователям водонепроницаемое шасси с рейтингом 5ATM.

Другие отчеты показали, что номера моделей OWW211/212/213 связаны с OPPO Watch 3. Следовательно, похоже, что может быть целых три варианта Watch 3. Они могут быть в таких оттенках, как черный, серебристый, темный, серый, светло-золотой и другие.


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