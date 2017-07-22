Oppo провела сегодня мероприятие, на котором представила серию Reno8, и наряду с обычным Reno8 и Reno8 Pro с Marisilicon NPU мы увидели совершенно новый смартфон - Oppo Reno8 Z 5G.
Ну как, новый, он имеет те же характеристики, что и Reno7 Z 5G, вплоть до набора микросхем и конфигурации памяти, но теперь у него переработанная задняя панель и блестящий золотой цвет.
Смартфон оснащен процессором Snapdragon 695 и предлагается в Таиланде с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти. 6,43-дюймовый OLED-экран получил разрешение Full HD+ и сканер отпечатков пальцев в дисплее.
Камеры тоже одинаковые - 64 МП в основной, 2 МП макромодуль и 2МП датчик глубины. Reno8 Z 5G рекламируется как «Портретный эксперт», в то время как Reno7 Z 5G продавался со слоганом «Кадрируй себя», что по сути то же самое - ведь даже фронтальная камера такая же 16MP с диафрагмой f/2.4.
Этот телефон является частью серии Reno8, а это означает, что дизайн напоминает другие телефоны Reno8 - островок камеры теперь простирается до рамки, и, по-видимому, Oppo использовали другой материал, потому что Reno8 Z немного толще и тяжелее, чем Reno7 Z.
Аккумулятор остался прежним - емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт, а пользовательский интерфейс теперь ColorOS 12.1 на базе Android 12.
Oppo также продает Reno8 Z 5G в черном цвете. Предварительные заказы начинаются сегодня и продлятся до следующего воскресенья, 14 августа. После этого начинается открытая распродажа, и цена телефона составляет 360 долларов.