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Intel продемонстрирует графику Arc PRO начального уровня на SIGGRAPH

04 августа 2022, 21:34




Приближается Intel Arc PRO. Intel подтверждает, что скоро продемонстрирует свои первые видеокарт Arc для рабочих станций.

На SIGGRAPH 22, которая начнется в следующий понедельник, Intel продемонстрирует совершенно новую серию ARC Pro, первую графическую рабочую станцию на основе серии Alchemist.

Intel продемонстрирует графику Arc PRO начального уровня на SIGGRAPH


Это первый раз, когда Intel публично признала серию Arc Pro и подтвердила, что появятся графические процессоры для рабочих станций. До сих пор мы видели только графику для игр и центров обработки данных, основанную на архитектуре DG2/Alchemist.

Описание события подтверждает, что будет показан только сегмент PRO рабочей станции начального уровня. Эта графика будет представлена в Sketchup D5 Rendered от Inc, который включает в себя аппаратное ускорение Arc для трассировки лучей и технологию XeSS.

Intel продемонстрирует графику Arc PRO начального уровня на SIGGRAPH


Означает ли это, что вскоре Intel, наконец, покажет несколько новых XeSS? Трудно сказать, потому что это мероприятие предназначено исключительно для академических и отраслевых дискуссий о современной компьютерной графике, а не об играх.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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