Приближается Intel Arc PRO. Intel подтверждает, что скоро продемонстрирует свои первые видеокарт Arc для рабочих станций.
На SIGGRAPH 22, которая начнется в следующий понедельник, Intel продемонстрирует совершенно новую серию ARC Pro, первую графическую рабочую станцию на основе серии Alchemist.
Это первый раз, когда Intel публично признала серию Arc Pro и подтвердила, что появятся графические процессоры для рабочих станций. До сих пор мы видели только графику для игр и центров обработки данных, основанную на архитектуре DG2/Alchemist.
Описание события подтверждает, что будет показан только сегмент PRO рабочей станции начального уровня. Эта графика будет представлена в Sketchup D5 Rendered от Inc, который включает в себя аппаратное ускорение Arc для трассировки лучей и технологию XeSS.
Означает ли это, что вскоре Intel, наконец, покажет несколько новых XeSS? Трудно сказать, потому что это мероприятие предназначено исключительно для академических и отраслевых дискуссий о современной компьютерной графике, а не об играх.
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