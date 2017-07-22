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Характеристики и дизайн Samsung Galaxy Buds 2 Pro уже известны перед запуском

04 августа 2022, 22:29




Samsung готовится к запуску множества новых гаджетов на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked, запланированном на 10 августа. Ожидается, что на мероприятии будут представлены складные смартфоны следующего поколения, а также умные часы Galaxy и Galaxy Buds 2 Pro.

Теперь немецкое издание Winfuture сообщило характеристики будущих наушников Samsung Galaxy Buds 2 Pro TWS, а также раскрыло их дизайн с помощью рендера.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro очень похож на Galaxy Buds Pro, выпущенный в прошлом году. На рендерах показан вариант серого цвета, который, вероятно, будет называться Zenith Grey.

Характеристики и рендеры Samsung Galaxy Buds 2 Pro уже известны перед запуском


В отчете предполагается, что наушники будут оснащены 10-миллиметровыми драйверами. Наушники также будут оснащены несколькими микрофонами на каждом вкладыше для оптимального приема голоса и шумоподавления. Ожидается, что в наушниках будут реализованы такие функции, как интеллектуальное активное шумоподавление и 360-градусный звук для более захватывающего опыта в поддерживаемых приложениях, а также передача голоса в формате HD для более четких вызовов.

Для подключения наушники будут использовать Bluetooth 5.3 и будут предлагать водонепроницаемость IPX7, которая выдерживает погружение в воду на высоту до 1 метра в течение получаса. Также сообщается, что они обеспечивают отличное время автономной работы: 8 часов воспроизведения без подзарядки и 29 часов общего времени автономной работы в сочетании с зарядным футляром. Galaxy Buds 2 Pro будет предлагать зарядку по USB Type-C, а также беспроводную зарядку.

Наушники поступят в продажу с 26 августа и будут стоить в Европе 229 евро. Что касается цветовых вариантов, мы можем ожидать, что наушники дебютируют в цветовых вариантах Zenith Grey, Bora Purple и Zenith White.


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