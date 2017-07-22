Слухи и подробности о серии Samsung Galaxy S23 постепенно просачиваются. Ее запуск ожидается в первом квартале 2023 года, но о грядущих смартфонах известно уже достаточно много. Недавние сообщения раскрыли важную информацию о камерах S23 Ultra. Теперь надежный типстер Ice Universe раскрыл его чипсет и размер батареи.
По словам информатора, Galaxy S23 Ultra будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, запуск которого ожидается в ноябре этого года. Ожидается, что 4-нм чипсет будет включать 1 процессор Cortex-X3, 2 ядра Cortex-A720, 2 ядра Cortex-A710, 3 ядра Cortex-A510 и графический процессор Adreno 740. SoC будет производиться TSMC.
Типстер не упомянул, будет ли Galaxy S23 Ultra иметь вариант на Exynos. Согласно предыдущему отчету, чип Snapdragon 8 Gen 2 будет использоваться во всей линейке S23, которая будет выпущена по всему миру.
Galaxy S22 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Типстер заявил, что его преемник также будет оснащен батареей емкостью 5000 мАч. Хотя размер батареи не улучшился, устройство может работать дольше, чем его предшественник, поскольку оно будет оснащено более совершенным и энергоэффективным чипом. Неясно, будет ли устройство поддерживать 45 Вт или более быстрое решение для зарядки.
Предыдущие отчеты показали, что Galaxy S23 Ultra будет оснащен 40-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой автофокуса. Его задняя камера будет иметь 200-мегапиксельную основную камеру Samsung HP2, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 10-мегапиксельный перископический зум-объектив с поддержкой 10-кратного оптического увеличения. Другие детали S23 Ultra еще не подтверждены. В первом квартале 2023 года также появятся другие модели серии S, такие как Galaxy S23 и S23 Plus.