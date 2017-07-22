В сети появились сообщения о том, что Samsung работает над смартфоном среднего класса Galaxy A23 5G. Агрегатор утечек SlashLeaks опубликовал свежие рендеры A23 5G. Типстер Судханшу Амбхоре также поделился изображениями и техническими характеристиками устройства в Твиттере. Однако вскоре твит был удален.
Рендеры Galaxy A23 5G показывают, что он будет доступен в черном, белом, синем и оранжевом цветах. Устройство оснащено дисплеем с каплевидным вырезом и четырьмя камерами на задней панели. Сообщается, что устройство получит размеры 165,4 x 76,9 x 8,4 мм и весит около 200 граммов.
Samsung Galaxy A23 5G будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. В нем разместится 8-мегапиксельная фронтальная камера. Его задняя камера получила 50 мегапикселей с поддержкой OIS, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и пару 2-мегапиксельных камер для съемки глубины и макросъемки.
Чипсет Snapdragon 695 будет присутствовать под капотом Galaxy A23 5G. Устройство будет поставляться с 4 Гбайт/6 Гбайт/8 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт/128 Гбайт постоянной памяти. Для большего объема памяти предусмотрен слот для карт памяти microSD.
Galaxy A23 5G будет работать на ОС Android 12 с One UI 4.1 поверх системы. Смартфон будет поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт. В Европе устройство будет стоить около 300 евро.
Поскольку об устройстве известно почти все, похоже, что для Galaxy A23 5G выйдет уже скоро. Телефон был недавно замечен в сертификации FCC и Bluetooth SIG. Он также появился на Geekbench. Следовательно, ожидается, что он будет запущен в какой-то момент уже в этом месяце.