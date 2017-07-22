Realme выпустила Realme 9i в январе с SoC Snapdragon 680, а семь месяцев спустя компания готова представить 5G вариант смартфона. Realme 9i 5G будет представлен 18 августа.
Realme продвигает 9i 5G как «5G Rockstar» и поделилась плакатом, раскрывающим его дизайн и характеристики. Смартфон будет работать на чипе Dimensity 810 и иметь тройные камеры на задней панели, демонстрирующие дизайн Laser Light.
Однако, в отличие от своего 4G аналога, задние камеры Realme 9i 5G не размещены внутри отсека для камер и из-за плоской конструкции они кажутся больше выступающими. Изображение также подтверждает наличие клавиши питания на правой боковой рамке 9i 5G, которая будет использоваться как сканер отпечатков пальцев.
Realme недавно сообщили, что компания выпустит смартфон 5G в Индии в категории от 126 долларов до 190 долларов.