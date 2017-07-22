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AMD Ryzen 9 7900X «Zen 4»: пропускная способность кэша на 50% выше, чем у Zen 3

05 августа 2022, 18:20




Предполагаемый тест кэш-памяти AIDA64 процессора AMD Ryzen 9 7900X «Zen 4» для настольных ПК был опубликован инсайдером HXL, показывая прирост пропускной способности на 50% по сравнению с Zen 3.

amd


AMD Ryzen 9 7900X Zen 3 предлагает более чем на 50% более высокую пропускную способность, чем Zen 3. HXL удалось заполучить то, что выглядит результатом теста кэш памяти AIDA64 предполагаемого процессора AMD Ryzen 9 7900X для настольных ПК на базе архитектуры Zen 4. Бенчмарк специально показывает показатели пропускной способности и задержки L3, которые, по-видимому, получат гораздо больший прирост производительности на фоне Zen 3.

AMD Ryzen 9 7900X получит 12 ядра и 24 потока. ЦП имеет еще более высокую базовую тактовую частоту 4,7 ГГц и ускоряется до 5,6 ГГц для одного ядра. ЦП сохраняет свой TDP 170 Вт и получает 76 Мбайт кэш-памяти (64 Мбайт L3 + 12 Мбайт L2). ЦП будет позиционироваться на том же уровне, что и AMD Ryzen 9 5900X.

Теперь перейдем к тесту: мы получаем 1494,8 Гбайт/с при чтении из памяти, пропускную способность 1445,7 Гбайт/с при записи в память, пропускную способность 1476,6 Гбайт/с при копировании памяти и задержку 10,1 нс. Мы не знаем, какие характеристики использовала вся система, но она должна использовать DDR5 DRAM.

AMD Ryzen 9 7900X «Zen 4»: пропускная способность кэша на 50% выше, чем у Zen 3


Предполагаемый 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7900X обеспечивает увеличение пропускной способности L3 на 47% по сравнению с Alder Lake и более чем на 50% по сравнению с его предшественником на базе Zen 3. Что касается задержки, чип обеспечивает самую низкую задержку из всех - 10,1 нс, тогда как у ЦП Alder Lake задержка вдвое больше - 21,8 нс.

Процессоры AMD Ryzen 7000 будут предлагать до 80 Мбайт кэш-памяти по сравнению с 68 Мбайт общего объема кэш-памяти у процессоров Raptor Lake, поэтому они могут сохранять более высокую пропускную способность и лучшую задержку в тестах, специфичных для кэша.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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