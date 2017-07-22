YouTube часто добавляет новые фишки на страницу экспериментальных функций. Некоторым пользователям с YouTube Premium теперь разрешено увеличивать масштаб жестами, чтобы рассмотривать часть видео поближе.
Функция масштабирования отличается от жеста, который позволяет всем пользователям, платящим или нет, заполнять экран одним касанием. Он доступен только в приложении YouTube для Android в меню «Ваши премиум-преимущества» в настройках профиля.
Pinch-to-zoom доступен для демонстрации до 1 сентября. После этого видеоплатформа либо официально представит эту функцию, либо объявит более позднюю дату запуска, если возникнут какие-либо проблемы с функциональностью. Информации о том, будет ли эта функция доступна пользователям без подписки, пока нет.