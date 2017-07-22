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YouTube позволит Android пользователям увеличивать видео

05 августа 2022, 18:47




YouTube часто добавляет новые фишки на страницу экспериментальных функций. Некоторым пользователям с YouTube Premium теперь разрешено увеличивать масштаб жестами, чтобы рассмотривать часть видео поближе.

Функция масштабирования отличается от жеста, который позволяет всем пользователям, платящим или нет, заполнять экран одним касанием. Он доступен только в приложении YouTube для Android в меню «Ваши премиум-преимущества» в настройках профиля.

YouTube позволит Android пользователям зумить видео


Pinch-to-zoom доступен для демонстрации до 1 сентября. После этого видеоплатформа либо официально представит эту функцию, либо объявит более позднюю дату запуска, если возникнут какие-либо проблемы с функциональностью. Информации о том, будет ли эта функция доступна пользователям без подписки, пока нет.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Как установить Windows 11: пошаговая инструкция. Windows 11 получила весьма противоречивые отзывы. Все дело в том, что, в процессе перехода, многие пользователи столкнулись с проблемой совместимости, а также отметили, что требования новой ОС к железу оказались довольно высокими, а ее отличия от предыдущей Windows 10 - минимальны. Подробнее об этом читайте в статье THG.ru опубликовала Как установить Windows 11: пошаговая инструкция.


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