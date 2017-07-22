Core i9-13900K набирает 2200 баллов в Geekbench 5 с тактовой частотой 5,8 ГГц. 24-ядерный процессор Intel Raptor Lake снова был замечен в Geekbench, но на этот раз с более высокой тактовой частотой.
Флагманский процессор Core i9 из грядущей серии 13-го поколения был протестирован с помощью Geekbench 5. На этот раз процессор имеет максимальную тактовую частоту 5,52 ГГц, но подробная информация о результатах показывает, что на самом деле она увеличилась намного выше. Согласно подробным данным тестов, процессор разогнался до 5,79 ГГц и оставался на частоте 5,7 ГГц на протяжении большей части теста.
Процессор был протестирован с материнской платой ASRock Z690, совместимой с памятью DDR5. Однако можно только догадываться, является ли более высокая тактовая частота результатом ручного разгона или это был стандартный процессор, протестированный без ограничения мощности.
Что еще более важно, результат этого теста поднимает планку выше до 2212 баллов в одноядерном и 25497 баллов в многоядерном. По сравнению с официальными (средними) данными Geekbench для Ryzen 9 5950X производительность выше на 32% и 54% соответственно.
Серия Intel Raptor Lake будет анонсирована 28 сентября на мероприятии Intel Innovation. По слухам, новая серия будет официально выпущена 17 октября. В этот день ожидается как минимум три SKU серии K: 13900K, 13700K и 13600K. Они должны составить конкуренцию AMD Ryzen 7000 SKU: 7950X, 7900X, 7700X и 7600X, которые должны выйти на месяц раньше (15 сентября).