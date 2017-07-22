РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel Core i9-13900K ускоряется до 5,8 ГГц, на 54% быстрее Ryzen 9 5950X

06 августа 2022, 09:24




Core i9-13900K набирает 2200 баллов в Geekbench 5 с тактовой частотой 5,8 ГГц. 24-ядерный процессор Intel Raptor Lake снова был замечен в Geekbench, но на этот раз с более высокой тактовой частотой.

Флагманский процессор Core i9 из грядущей серии 13-го поколения был протестирован с помощью Geekbench 5. На этот раз процессор имеет максимальную тактовую частоту 5,52 ГГц, но подробная информация о результатах показывает, что на самом деле она увеличилась намного выше. Согласно подробным данным тестов, процессор разогнался до 5,79 ГГц и оставался на частоте 5,7 ГГц на протяжении большей части теста.

Intel Core i9-13900K ускоряется до 5,8 ГГц, на 54% быстрее Ryzen 9 5950X


Процессор был протестирован с материнской платой ASRock Z690, совместимой с памятью DDR5. Однако можно только догадываться, является ли более высокая тактовая частота результатом ручного разгона или это был стандартный процессор, протестированный без ограничения мощности.

Что еще более важно, результат этого теста поднимает планку выше до 2212 баллов в одноядерном и 25497 баллов в многоядерном. По сравнению с официальными (средними) данными Geekbench для Ryzen 9 5950X производительность выше на 32% и 54% соответственно.

Intel Core i9-13900K ускоряется до 5,8 ГГц, на 54% быстрее Ryzen 9 5950X


Серия Intel Raptor Lake будет анонсирована 28 сентября на мероприятии Intel Innovation. По слухам, новая серия будет официально выпущена 17 октября. В этот день ожидается как минимум три SKU серии K: 13900K, 13700K и 13600K. Они должны составить конкуренцию AMD Ryzen 7000 SKU: 7950X, 7900X, 7700X и 7600X, которые должны выйти на месяц раньше (15 сентября).

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

Читайте также:

  • AMD Ryzen 9 7900X «Zen 4»: пропускная способность кэша на 50% выше, чем у Zen 3
  • Intel Core i7-13700K преодолевает частоту 6,18 ГГц и набирает 1000 баллов в CPU-Z
  • 24-ядерный Intel Core i9-13900K «Raptor Lake» замечен работающим на частоте 6,0 ГГц
  • Intel Core i7-13700K разогнали до 6 ГГц, 983 балла в тесте CPU-Z ST
  • Предсерийные образцы Intel Core i5-13600K и i7-13700K протестированы в играх

    • следующая новость
    Представлен LG Ultra Tab: 10,35 дюйма, 2K, Snapdragon 680 и четыре динамика

    предыдущая новость
    YouTube позволит Android пользователям увеличивать видео

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme 9i Лучшая оперативная память Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 августа, 2022

    Представлен LG Ultra Tab: 10,35 дюйма, 2K, Snapdragon 680 и четыре динамика

    Intel Core i9-13900K ускоряется до 5,8 ГГц, на 54% быстрее Ryzen 9 5950X

    5 августа, 2022

    YouTube позволит Android пользователям увеличивать видео

    AMD Ryzen 9 7900X «Zen 4»: пропускная способность кэша на 50% выше, чем у Zen 3

    Realme 9i 5G выйдет 18 августа, но основные характеристики уже известны

    Известны характеристики и дизайн Samsung Galaxy A23 5G

    Раскрыты чипсет и размер батареи Samsung Galaxy S23 Ultra

    4 августа, 2022

    Характеристики и дизайн Samsung Galaxy Buds 2 Pro уже известны перед запуском

    Intel продемонстрирует графику Arc PRO начального уровня на SIGGRAPH

    Представлен Oppo Reno8 Z 5G с чуть обновленным дизайном и уже знакомым железом

    В сети появились рендеры и характеристики часов OPPO Watch 3

    Выпущен бюджетный OnePlus Nord 20 SE с камерой на 50 Мп и быстрой зарядкой на 33 Вт

    3 августа, 2022

    Samsung запустит производство памяти UFS 4.0 для мобильных устройств в этом месяце

    ADATA представляет оперативную память серии ACE

    В Арлингтоне стартует «мейджор» по Dota 2

    Представлен Oppo A77 4G с Helio G35 на борту и камерой на 50 МП

    Intel Core i7-13700K преодолевает частоту 6,18 ГГц и набирает 1000 баллов в CPU-Z

    2 августа, 2022

    Раскрыты цены, цвета и объемы памяти серии OPPO Reno 8

    Раскрыты характеристики Motorola S30 Pro, пока Motorola отменила мероприятие по запуску

    24-ядерный Intel Core i9-13900K «Raptor Lake» замечен работающим на частоте 6,0 ГГц

    ССЫЛКИ