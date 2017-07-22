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Представлен LG Ultra Tab: 10,35 дюйма, 2K, Snapdragon 680 и четыре динамика

06 августа 2022, 16:00




LG незаметно выпустила в Корее LG Ultra Tab, новый Android планшет. И произошло это уже через несколько лет после выпуска серии G Pad. Он оснащен 10,35-дюймовым IPS-дисплеем WUXGA+, процессором Qualcomm Snapdragon 680 с 4 Гбайт оперативной памяти и поставляется с Android 12.

Представлен LG Ultra Tab: 10,35 дюйма, 2K, Snapdragon 680 и четыре динамика


Планшет получил ультратонкий металлический корпус толщиной 7,1 мм, 8-мегапиксельную заднюю камеру, 5-мегапиксельную переднюю камеру, четыре динамика и аккумулятор емкостью 7040 мАч с быстрой зарядкой QC3.0 на 16,2 Вт, но поддерживает быструю зарядку на 25 Вт. Планшет сертифицирован по военному стандарту MIL-STD 810G. LG также предлагает чехол Folio и аксессуары для перьев Wacom Stylus для Ultra Tab.

Представлен LG Ultra Tab: 10,35 дюйма, 2K, Snapdragon 680 и четыре динамика


Дисплей получил IPS матрицу и 2К разрешение 2000x1200 пикселей, объемы памяти 4 Гбайта оперативной и 64 Гбайта постоянной памяти UFS 2.2 с возможностью расширять ее с помощью карты памяти формата microSD. Размеры новинки: 247,6х157,3х7,1 мм, а вес 458 граммов.

LG Ultra Tab выпускается в сером цвете по цене 326 долларов. Планшет уже поступил в продажу в Южной Корее, а глобальный дебют ожидается в конце этого года.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

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