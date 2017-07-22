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MSI представляет видеокарту Intel Arc A380 для готовых систем

06 августа 2022, 20:30




MSI выпустила свою первую графическую карту Intel Arc A380 в низкопрофильном форм-факторе. Запуск графической карты Intel Arc A380 от MSI делает ее третьим производителем, предлагающим графический процессор Intel Arc в своей линейке дискретных графических адаптеров. Карта имеет специальную печатную плату, разработанную специально для ПК малого форм-фактора. До сих пор мы видели конструкции Arc AIB от GUNNIR и ASRock.

MSI представляет видеокарту Intel Arc A380 для готовых систем


Графический процессор основан на SKU Alchemist ACM-G11 с 8 ядрами Xe или 1024 ALU с тактовой частотой 2000 МГц. Карта рассчитана на 75 Вт TDP, требует 350 Вт блока питания и имеет один порт HDMI 2.0b и три порта DisplayPort 2.0 (с DSC). Имеется 6 Гбайт памяти GDDR6, что является самым высоким показателем, который мы видели на картах начального уровня этого поколения, со скоростью передачи данных 15,5 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность до 185 Гбайт/с, и поскольку все это разработано в форме ITX. фактор, его размеры 172 х 75 х 38 мм.

MSI представляет видеокарту Intel Arc A380 для готовых систем


Что касается самой карты, то она поддерживает крошечный кулер с черным кожухом, в котором находятся два небольших вентилятора, каждый с 11 лопастями. Они толкают воздух к внутреннему радиатору, который состоит из нескольких алюминиевых радиаторов. Графическая карта MSI Intel Arc A380 доступна только с полным ПК, поэтому в конечном итоге вы заплатите около 550 долларов США за конфигурацию начального уровня, которая дает вам карту с процессором Core i3-10105F, H510M Bomber DDR4, 16 Гбайт памяти DDR4-3200, твердотельный накопитель M.2 NVMe емкостью 512 Гбайт, блок питания MAG A550BN и все это в корпусе MSI MAG Laevatein 100L.

MSI представляет видеокарту Intel Arc A380 для готовых систем


Листинг графической карты Intel Arc A380 от MSI также, кажется, положил конец текущим слухам о том, что AIB не будет предлагать графические карты Intel Arc. С учетом сказанного, есть также Arc A310, который будет предлагаться с готовыми ПК MSI.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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