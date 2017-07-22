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Характеристики AMD Ryzen Embedded 5000, Ryzen 5900E получит 10 ядер Zen3

06 августа 2022, 21:22




Advantech представляет платформу AIMB-522 на базе Ryzen Embedded 5000. Производитель промышленных систем объявляет о выпуске систем на базе AMD Zen3. Это первая компания, публично анонсировавшая новую серию Ryzen Embedded 5000 с ядрами Zen3 и материнской платой AMD X570. Новая серия AMD имеет до 12 ядер и 105 Вт TDP.

Характеристики AMD Ryzen Embedded 5000, Ryzen 5900E получит 10 ядер Zen3


AIMB-522 - это материнская плата с одним сокетом AM4 и четырьмя слотами памяти DDR4. Отличие этой материнской платы от любых потребительских материнских плат заключается в расширенных возможностях подключения, таких как два сетевых адаптера 10 GbE и два сетевых адаптера 2,5 GbE. Есть целых восемь разъемов USB 3.2 Gen2, четыре USB 3.0 GEN2 и три USB 2.0. Эта материнская плата поддерживает DeviceOn от Advantech, облачную технологию удаленного доступа и управления.

Флагманский процессор Ryzen Embedded 5950E получил 12 ядер и тактовую частоту до 3,4 ГГц. Также есть Ryzen 5900E с необычной конфигурацией из 10 ядер. С другой стороны, Ryzen 5800E и Ryzen 5600E имеют то же количество ядер, что и их потребительские аналоги: 8 и 6 соответственно. Эти SKU работают в диапазоне TDP от 105 до 65 Вт, в том же диапазоне, что и Ryzen для настольных ПК.

Характеристики AMD Ryzen Embedded 5000, Ryzen 5900E получит 10 ядер Zen3


Компания подтвердила, что новая серия Ryzen 5000E обеспечивает прирост IPC на 19% по сравнению с серией на базе Zen2 (предположительно, по сравнению с серией Ryzen Embedded V2000). В новой серии Ryzen представлены четыре SKU до 12 ядер. Компания указала количество ядер, базовые тактовые частоты и TDP. Пресс-релиз для AIMB-522 датирован июнем, но он не был опубликован до сегодняшнего дня. Это говорит о том, что серия могла быть отложена на 1-2 месяца.

Архитектура Zen 3 переходит на новый дизайн, который объединяет 8 ядер и 32 Мбайт кэш-памяти L3 в единую группу ресурсов. Чувствительные к задержкам приложения, такие как автоматизированный визуальный контроль и интеллектуальное наблюдение особенно выигрывают от этого изменения, поскольку задачи теперь имеют прямой доступ к вдвое большему кэшу L3 по сравнению с «Zen 2». Впечатляет, что прирост производительности архитектуры «Zen 3» может быть обеспечен без увеличения энергопотребления или TDP. Благодаря ведущему в отрасли 7-нанометровому техпроцессу процессоры AMD RyzenTM серии 5000 обеспечивают повышение энергоэффективности на 24% по сравнению с предыдущим поколением и потрясающее преимущество в 2,8 раза по сравнению с конкурирующими архитектурами.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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