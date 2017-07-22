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Выпущен Redmi 10 5G c Dimensity 700, частотой экрана 90 Гц и двойной камерой на 50 МП

07 августа 2022, 16:03




Redmi представила смартфон Redmi 10 5G на таких рынках, как Таиланд и Индонезия. Телефон 5G начального уровня стоит менее 200 долларов. Некоторые из примечательных особенностей Redmi 10 5G включают в себя дисплей с каплевидным вырезом и высоким соотношением сторон, чип Dimensity 7-й серии, 50-мегапиксельные двойные камеры и большую батарею.

Выпущен Redmi 10 5G c Dimensity 700, частотой экрана 90 Гц и двойной камерой на 50 МП


Redmi 10 5G оснащен 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем с IPS матрицей, разрешением Full HD+ (1080 x 2048 пикселей), частотой обновления до 90 Гц и защитой Gorilla Glass. На передней панели устройства находится 5-мегапиксельная селфи-камера. На его задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8, 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодная вспышка.

Под капотом идет чип Dimensity 700 с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Он поставляется в нескольких вариантах, таких как 4 Гбайт ОЗУ + 64 Гбайт постоянной памяти, 4 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт постоянной памяти либо 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт. Телефон работает на ОС Android 12 с MIUI 13 поверх.

В устройстве установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. В розничной упаковке есть зарядное устройство на 22,5 Вт, но устройство поддерживает зарядку только на 18 Вт. Телефон предлагает функции безопасности, такие как боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу.

Выпущен Redmi 10 5G c Dimensity 700, частотой экрана 90 Гц и двойной камерой на 50 МП


Redmi 10 5G предлагает другие функции, такие как поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Его размеры 163,99 х 76,09 х 8,9 мм, а вес около 200 грамм. Этот смартфон представляет собой переименованную версию Redmi Note 11e, официально представленную в марте в Китае.

Варианты Redmi 10 5G с 4 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт памяти и 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт памяти стоят 180 долларов и 194 доллара. Смартфон доступен в трех цветах: зеленый, серебристый и серый.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

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