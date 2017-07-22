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Lenovo представляет моноблок Xiaoxin Pro 27 с видеокартой Intel Arc A370M

07 августа 2022, 17:50




Lenovo представляет Xiaoxin Pro 27 AIO с видеокартой Arc, более быстрой, чем RTX 3050. Первый ПК «все в одном» на базе графического процессора Arc. Xiaoxin Pro 27 - это 27-дюймовая система, оснащенная новейшим процессором Intel Core 12-го поколения и графикой Intel Arc A-серии. Компания опубликовала постер нового продукта, который должен появиться в продаже в конце этого года.

Lenovo представляет моноблок Xiaoxin Pro 27 с видеокартой Intel Arc A370M


Этот предварительно собранный ПК будет доступен с двумя вариантами дисплея: 23,8-дюймовым или 27-дюймовым, оба с разрешением 2560×1440 пикселей. Эти панели работают на частоте 100 Гц и имеют сертификат Low Blue Light. ПК AIO оснащен двумя динамиками JBL мощностью 5 Вт и камерой 2,5K.

Xiaoxin Pro 27 позиционируется как универсальный ПК. Компания показывает игровую производительность в трех играх: League of Legends 2K при 152 FPS, Counter Strike GO при 2K 110 FPS и World of Tanks при 1080p 142 FPS. Кроме того, Lenovo подтверждает, что PRO AIO на базе Arc будет быстрее в Adobe Premier, редактировании видео Davinci Resolve H264 до 70% и экспорте видео FFMPEG H265 до 900%.

Lenovo представляет моноблок Xiaoxin Pro 27 с видеокартой Intel Arc A370M


Реклама AIO для ПК появляется за несколько недель до того, как продукт действительно поступит в продажу. Информация, опубликованная китайскими СМИ, предполагает, что поставки должны начаться этой осенью, поэтому примерно в это же время мы будем говорить о графических процессорах следующего поколения от конкурентов.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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