Ассортимент предложений, предоставляемых Teclast, пополнился новым планшетом на Android. Teclast P30 Air оснащен 8-ядерным чипсетом MediaTek Helio P22 и будет работать под управлением Android 12. Teclast P30 Air получил 10,1-дюймовый дисплей и конфигурацию оперативной памяти/хранилища 4 Гбайт/64 Байт.
P30 Air - довольно доступный планшет с приличным дисплеем 1920x1200 пикселей с частотой обновления 60 Гц и частотой дискретизации касания 120 Гц. Он предлагает яркость до 300 нит, металлический корпус толщиной 7,8 мм. Планшет оснащен чипом MediaTek Helio P22 MT6762 среднего класса в сочетании с 64 Гбайт встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD. Teclast P30 Air поддерживает подключение к сети 4G и имеет модуль с двумя SIM-картами.
Планшет оснащен 8-мегапиксельной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Он имеет возможность подключения к GPS, и неясно, можно ли впоследствии будет обновить устройство до более новых версий Android.
Teclast P30 Air будет доступен на AliExpress по цене 119,99 долларов США, но окончательная стоимость может измениться после добавления налогов и импортных пошлин. Новый бюджетный планшет Teclast поступит в продажу в конце этого месяца. В настоящее время на рынке представлено множество доступных Android-планшетов с достойными функциями. Однако новый планшет Teclast стоит довольно-таки дешево.