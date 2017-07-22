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Выпущен тонкий планшет Teclast P30 Air на MediaTek Helio P22 и Android 12

07 августа 2022, 19:26




Ассортимент предложений, предоставляемых Teclast, пополнился новым планшетом на Android. Teclast P30 Air оснащен 8-ядерным чипсетом MediaTek Helio P22 и будет работать под управлением Android 12. Teclast P30 Air получил 10,1-дюймовый дисплей и конфигурацию оперативной памяти/хранилища 4 Гбайт/64 Байт.

Выпущен тонкий планшет Teclast P30 Air на MediaTek Helio P22 и Android 12


P30 Air - довольно доступный планшет с приличным дисплеем 1920x1200 пикселей с частотой обновления 60 Гц и частотой дискретизации касания 120 Гц. Он предлагает яркость до 300 нит, металлический корпус толщиной 7,8 мм. Планшет оснащен чипом MediaTek Helio P22 MT6762 среднего класса в сочетании с 64 Гбайт встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD. Teclast P30 Air поддерживает подключение к сети 4G и имеет модуль с двумя SIM-картами.

Планшет оснащен 8-мегапиксельной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Он имеет возможность подключения к GPS, и неясно, можно ли впоследствии будет обновить устройство до более новых версий Android.

Выпущен тонкий планшет Teclast P30 Air на MediaTek Helio P22 и Android 12


Teclast P30 Air будет доступен на AliExpress по цене 119,99 долларов США, но окончательная стоимость может измениться после добавления налогов и импортных пошлин. Новый бюджетный планшет Teclast поступит в продажу в конце этого месяца. В настоящее время на рынке представлено множество доступных Android-планшетов с достойными функциями. Однако новый планшет Teclast стоит довольно-таки дешево.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

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