У Realme есть много недорогих смартфонов C-серии. В линейку входят Realme C30, C31, C35 и множество других смартфонов. Самым последним появлялся Realme C35, который поставляется с приличным процессором UNISOC, ЖК-панелью IPS, батареей емкостью 5000 мАч и многим другим. Теперь в новом отчете говорится, что компания может работать над другим смартфоном серии C под названием Realme C33 и он может быть запущен очень скоро.
Appuals со ссылкой на источники утверждает, что доступный по цене смартфон Realme, получивший название Realme C33, вскоре может дебютировать на индийском рынке. Говорят, что это устройство начального уровня, которое может быть доступно в трех цветах и вариантах хранения.
Согласно публикации, устройство может поставляться в золотом, синем и черном цветах. Кроме того, он может поставляться в базовой модели с 3 Гбайт ОЗУ + 32 Гбайт для хранения, в модели среднего уровня с 4 Гбайт ОЗУ + 64 Гбайт для хранения и в топовой модели с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт для хранения.
Подробностей о спецификациях устройства пока мало. Однако, судя по прозвищу и ожидаемым конфигурациям хранилища, устройство может иметь функции, аналогичные своим собратьям в этой серии. Мы можем ожидать, что он будет оснащен ЖК-панелью IPS размером около 6,6 дюйма. Вероятно, это не ориентированный на производительность телефон, и он может получить процессор Unisoc.
Говоря о камерах, он, скорее всего, будет иметь тройную заднюю камеру, потому что в наши дни телефонная индустрия занимается именно этим. Что касается программного обеспечения, он может работать под управлением Realme UI R Edition, основанного на Android-11 и оптимизированного для бюджетных смартфонов.
Realme C33, вероятно, будет стоить порядка 177 долларов. Официального сообщения от Realme о смартфоне не поступало, так что отнеситесь ко всем этим сведениям с долей скептицизма.