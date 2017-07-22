AMD работает не только над встроенными процессорами AM4 для настольных ПК, но и над линейкой Ryzen 5000 «PRO».
Линейка процессоров AMD Ryzen 5000 «PRO» для настольных ПК включает три SKU: 5945, 5845 и 5645. Недавно мы сообщали о линейке процессоров AMD Ryzen 5000 «Embedded» для настольных ПК для платформы AM4, и теперь Lenovo перечислила три SKU, которые станут частью линейки Ryzen 5000 «PRO», запуск которой ожидается в ближайшее время. Трио процессоров было указано для системы Lenovo ThinkStation P358 Tower, которая разработана на основе платформы AM4 с разъемами и поддержкой памяти DDR4-3200 (Non-ECCC).
Из листинга видно, что в работе находится как минимум три процессора AMD Ryzen 5000 «PRO» на базе архитектуры ядра Zen 3. К ним относятся Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 и Ryzen 5 PRO 5645. Такие характеристики, как конфигурация ядер и тактовая частота, не упоминаются, но вполне вероятно, что чип Ryzen 9 может иметь до 16 ядер. Чип Ryzen 7 получит 8 ядер, а чип Ryzen 5 получит 6-ядерный дизайн. Вы можете основывать количество кэшей L3 и L2 на этих конфигурациях. Линейка Ryzen 5000 «Embedded» включает 10-ядерный SKU в серии Ryzen 9, так что это также может быть возможной конфигурацией SKU для определенного сегмента PRO.
Глядя на текущие предложения AMD Ryzen PRO AM4, мы видим, что компания в основном полагалась на свои APU Ryzen 5000 и Ryzen 4000 для платформы, тогда как последними предложениями подходящих процессоров были чипы Ryzen 3000 на основе архитектуры ядра Zen 2. Процессоры AMD Ryzen 5000 «PRO» и «Embedded», которые сейчас перечислены в Интернете, означают, что они могут быть запущены в ближайшие месяцы. Скоро AMD представит свои процессоры Ryzen 7000 для настольных ПК следующего поколения на базе Zen 4, но не ожидайте, что они появятся в версиях PRO или Embedded в течение нескольких лет.