РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Замечены AMD Ryzen 5000 «PRO» AM4 для ПК: Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 и Ryzen 5 PRO 5645

08 августа 2022, 09:40




AMD работает не только над встроенными процессорами AM4 для настольных ПК, но и над линейкой Ryzen 5000 «PRO».

Замечены AMD Ryzen 5000 «PRO» AM4 для ПК: Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 и Ryzen 5 PRO 5645


Линейка процессоров AMD Ryzen 5000 «PRO» для настольных ПК включает три SKU: 5945, 5845 и 5645. Недавно мы сообщали о линейке процессоров AMD Ryzen 5000 «Embedded» для настольных ПК для платформы AM4, и теперь Lenovo перечислила три SKU, которые станут частью линейки Ryzen 5000 «PRO», ​​запуск которой ожидается в ближайшее время. Трио процессоров было указано для системы Lenovo ThinkStation P358 Tower, которая разработана на основе платформы AM4 с разъемами и поддержкой памяти DDR4-3200 (Non-ECCC).

Из листинга видно, что в работе находится как минимум три процессора AMD Ryzen 5000 «PRO» на базе архитектуры ядра Zen 3. К ним относятся Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 и Ryzen 5 PRO 5645. Такие характеристики, как конфигурация ядер и тактовая частота, не упоминаются, но вполне вероятно, что чип Ryzen 9 может иметь до 16 ядер. Чип Ryzen 7 получит 8 ядер, а чип Ryzen 5 получит 6-ядерный дизайн. Вы можете основывать количество кэшей L3 и L2 на этих конфигурациях. Линейка Ryzen 5000 «Embedded» включает 10-ядерный SKU в серии Ryzen 9, так что это также может быть возможной конфигурацией SKU для определенного сегмента PRO.

Замечены AMD Ryzen 5000 «PRO» AM4 для ПК: Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 и Ryzen 5 PRO 5645


Глядя на текущие предложения AMD Ryzen PRO AM4, мы видим, что компания в основном полагалась на свои APU Ryzen 5000 и Ryzen 4000 для платформы, тогда как последними предложениями подходящих процессоров были чипы Ryzen 3000 на основе архитектуры ядра Zen 2. Процессоры AMD Ryzen 5000 «PRO» и «Embedded», которые сейчас перечислены в Интернете, означают, что они могут быть запущены в ближайшие месяцы. Скоро AMD представит свои процессоры Ryzen 7000 для настольных ПК следующего поколения на базе Zen 4, но не ожидайте, что они появятся в версиях PRO или Embedded в течение нескольких лет.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

Читайте также:

  • Характеристики AMD Ryzen Embedded 5000, Ryzen 5900E получит 10 ядер Zen3
  • Intel Core i9-13900K ускоряется до 5,8 ГГц, на 54% быстрее Ryzen 9 5950X
  • AMD Ryzen 9 7900X «Zen 4»: пропускная способность кэша на 50% выше, чем у Zen 3
  • Intel Core i7-13700K преодолевает частоту 6,18 ГГц и набирает 1000 баллов в CPU-Z
  • 24-ядерный Intel Core i9-13900K «Raptor Lake» замечен работающим на частоте 6,0 ГГц

    • предыдущая новость
    Раскрыты цены и характеристики Realme C33 в преддверии запуска

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme 9i Лучшая оперативная память Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 августа, 2022

    Замечены AMD Ryzen 5000 «PRO» AM4 для ПК: Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 и Ryzen 5 PRO 5645

    7 августа, 2022

    Раскрыты цены и характеристики Realme C33 в преддверии запуска

    Выпущен тонкий планшет Teclast P30 Air на MediaTek Helio P22 и Android 12

    Lenovo представляет моноблок Xiaoxin Pro 27 с видеокартой Intel Arc A370M

    Выпущен Redmi 10 5G c Dimensity 700, частотой экрана 90 Гц и двойной камерой на 50 МП

    6 августа, 2022

    Характеристики AMD Ryzen Embedded 5000, Ryzen 5900E получит 10 ядер Zen3

    MSI представляет видеокарту Intel Arc A380 для готовых систем

    Представлен LG Ultra Tab: 10,35 дюйма, 2K, Snapdragon 680 и четыре динамика

    Intel Core i9-13900K ускоряется до 5,8 ГГц, на 54% быстрее Ryzen 9 5950X

    5 августа, 2022

    YouTube позволит Android пользователям увеличивать видео

    AMD Ryzen 9 7900X «Zen 4»: пропускная способность кэша на 50% выше, чем у Zen 3

    Realme 9i 5G выйдет 18 августа, но основные характеристики уже известны

    Известны характеристики и дизайн Samsung Galaxy A23 5G

    Раскрыты чипсет и размер батареи Samsung Galaxy S23 Ultra

    4 августа, 2022

    Характеристики и дизайн Samsung Galaxy Buds 2 Pro уже известны перед запуском

    Intel продемонстрирует графику Arc PRO начального уровня на SIGGRAPH

    Представлен Oppo Reno8 Z 5G с чуть обновленным дизайном и уже знакомым железом

    В сети появились рендеры и характеристики часов OPPO Watch 3

    Выпущен бюджетный OnePlus Nord 20 SE с камерой на 50 Мп и быстрой зарядкой на 33 Вт

    3 августа, 2022

    Samsung запустит производство памяти UFS 4.0 для мобильных устройств в этом месяце

    ССЫЛКИ