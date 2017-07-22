Дата запуска Redmi K50 Extreme Edition пока не известно, но скоро будет подтверждена. В преддверии запуска в сети уже много данных о будущем смартфоне. Новая утечка от Panda is Bald раскрыла разрешение экрана K50 Extreme Edition. Устройство также было замечено в Geekbench, где показаны некоторые другие его характеристики.
Предыдущие отчеты показали, что Redmi K50 Extreme Edition будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем. Недавняя утечка показала, что это будет первый телефон серии K50 со сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Сегодняшняя утечка показывает, что его дисплей будет поддерживать разрешение 2712 x 1220 пикселей.
Предыдущие утечки утверждали, что Redmi K50 Extreme Edition станет первым телефоном Xiaomi с 200-мегапиксельной камерой. Тем не менее, информатор также сообщил, что смартфон будет иметь не 200-мегапиксельный объектив, а 108-мегапиксельную основную камеру Samsung ISOCELL HM6. Ему будут помогать 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельный объектив для макросъемки/глубины.
Уже подтверждено, что Redmi K50 Extreme Edition оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1. Его список на TENAA еще не заполнен всеми его характеристиками. Тем не менее, предварительные данные, доступные на TENAA, показывают, что он будет поставляться в вариантах с 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт для хранения и 12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт для хранения.
K50 Extreme Edition будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Для селфи предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера. Телефон будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 на базе MIUI 13. Ожидается, что он будет выпущен под псевдонимом Xiaomi 12T Pro на мировом рынке.