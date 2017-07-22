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В сеть попали основные характеристики Redmi K50 Extreme Edition

08 августа 2022, 12:26




Дата запуска Redmi K50 Extreme Edition пока не известно, но скоро будет подтверждена. В преддверии запуска в сети уже много данных о будущем смартфоне. Новая утечка от Panda is Bald раскрыла разрешение экрана K50 Extreme Edition. Устройство также было замечено в Geekbench, где показаны некоторые другие его характеристики.

Предыдущие отчеты показали, что Redmi K50 Extreme Edition будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем. Недавняя утечка показала, что это будет первый телефон серии K50 со сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Сегодняшняя утечка показывает, что его дисплей будет поддерживать разрешение 2712 x 1220 пикселей.

В сеть попали основные характеристики Redmi K50 Extreme Edition


Предыдущие утечки утверждали, что Redmi K50 Extreme Edition станет первым телефоном Xiaomi с 200-мегапиксельной камерой. Тем не менее, информатор также сообщил, что смартфон будет иметь не 200-мегапиксельный объектив, а 108-мегапиксельную основную камеру Samsung ISOCELL HM6. Ему будут помогать 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельный объектив для макросъемки/глубины.

Уже подтверждено, что Redmi K50 Extreme Edition оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1. Его список на TENAA еще не заполнен всеми его характеристиками. Тем не менее, предварительные данные, доступные на TENAA, показывают, что он будет поставляться в вариантах с 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт для хранения и 12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт для хранения.

K50 Extreme Edition будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Для селфи предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера. Телефон будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 на базе MIUI 13. Ожидается, что он будет выпущен под псевдонимом Xiaomi 12T Pro на мировом рынке.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

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