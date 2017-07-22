Несколько дней назад в сети появились изображения смартфона Samsung Galaxy A23 5G, указывающие на предстоящий запуск. А сегодня на официальном сайте появились официальные изображения и технические характеристики.
Смартфон получил 6,6-дюймовый ЖК-экран Full HD+ разрешения с вырезом Infinity-V, оснащен процессором Snapdragon 695 5G SoC, имеет до 8 Гбайт оперативной памяти и тыльную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную камеру на 5 МП, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макросенсор.
A23 5G работает под управлением Android 12 с OneUI 4.1 и имеет защиту Samsung Knox. Телефон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, пластиковой задней панелью и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Варианты объемов памяти следующие: 4 Гбайт/6 Гбайт/8 Гбайт оперативной памяти, 64 Гбайт/128 Гбайт постоянной и она расширяется вплоть до 1 Тбайт с помощью microSD карты. Есть два слота под две нано SIM карты, размеры новинки: 165,4х76,9х8,4 мм, вес 197 граммов. В плане коммуникаций это поддержка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 25 Вт.
Samsung Galaxy A23 5G доступен в четырех цветах: персиковом, синем, белом и черном. Цена смартфона еще не объявлена, но ожидается, что на европейском рынке он будет стоить около 300 евро.