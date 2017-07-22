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Анонсирован Samsung Galaxy A23 5G: 6,6 дюймов, Snapdragon 695, 50 МП и 5000 мАч

08 августа 2022, 19:04




Несколько дней назад в сети появились изображения смартфона Samsung Galaxy A23 5G, указывающие на предстоящий запуск. А сегодня на официальном сайте появились официальные изображения и технические характеристики.

Смартфон получил 6,6-дюймовый ЖК-экран Full HD+ разрешения с вырезом Infinity-V, оснащен процессором Snapdragon 695 5G SoC, имеет до 8 Гбайт оперативной памяти и тыльную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную камеру на 5 МП, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макросенсор.

Анонсирован Samsung Galaxy A23 5G: 6,6 дюймов, Snapdragon 695, 50 МП и 5000 мАч


A23 5G работает под управлением Android 12 с OneUI 4.1 и имеет защиту Samsung Knox. Телефон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, пластиковой задней панелью и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Анонсирован Samsung Galaxy A23 5G: 6,6 дюймов, Snapdragon 695, 50 МП и 5000 мАч


Варианты объемов памяти следующие: 4 Гбайт/6 Гбайт/8 Гбайт оперативной памяти, 64 Гбайт/128 Гбайт постоянной и она расширяется вплоть до 1 Тбайт с помощью microSD карты. Есть два слота под две нано SIM карты, размеры новинки: 165,4х76,9х8,4 мм, вес 197 граммов. В плане коммуникаций это поддержка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 25 Вт.

Samsung Galaxy A23 5G доступен в четырех цветах: персиковом, синем, белом и черном. Цена смартфона еще не объявлена, но ожидается, что на европейском рынке он будет стоить около 300 евро.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

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