Intel представляет видеокарты Arc Pro серии A и подробно описывает продукты для мобильных и настольных рабочих станций.
Первыми продуктами Intel Arc Pro являются графический процессор Intel Arc Pro A30M для мобильных форм-факторов и графические процессоры Intel Arc Pro A40 (с одним слотом) и A50 (с двумя слотами) для настольных ПК с малым форм-фактором. Все они поддерживают трассировку лучей, возможности машинного обучения и первое в отрасли аппаратное ускорение кодирования AV1.
Графика Intel Arc Pro серии A нацелена на сертификацию ведущих профессиональных программных приложений в области архитектуры, проектирования и строительства, проектирования и производства. Графические процессоры Intel Arc Pro также оптимизированы для мультимедийных и развлекательных приложений, таких как Blender и работают с библиотеками с открытым исходным кодом из набора инструментов Intel® oneAPI Rendering Toolkit, которые широко применяются и интегрируются в ведущие в отрасли инструменты рендеринга.
Графические процессоры Intel Arc Pro будут доступны, начиная с конца этого года у ведущих партнеров. Разработчики и создатели контента, посетившие выставку SIGGRAPH с 8 по 11 августа, смогут увидеть демонстрации с использованием систем Intel Arc Pro и набора инструментов Intel oneAPI Rendering Toolkit на стенде Intel под номером 427.
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