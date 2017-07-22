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Intel представляет видеокарты Arc Pro A40 и Arc A50 для настольных ПК

08 августа 2022, 21:38




Intel представляет видеокарты Arc Pro серии A и подробно описывает продукты для мобильных и настольных рабочих станций.

Первыми продуктами Intel Arc Pro являются графический процессор Intel Arc Pro A30M для мобильных форм-факторов и графические процессоры Intel Arc Pro A40 (с одним слотом) и A50 (с двумя слотами) для настольных ПК с малым форм-фактором. Все они поддерживают трассировку лучей, возможности машинного обучения и первое в отрасли аппаратное ускорение кодирования AV1.

Intel представляет видеокарты Arc Pro A40 и Arc A50 для настольных ПК


Графика Intel Arc Pro серии A нацелена на сертификацию ведущих профессиональных программных приложений в области архитектуры, проектирования и строительства, проектирования и производства. Графические процессоры Intel Arc Pro также оптимизированы для мультимедийных и развлекательных приложений, таких как Blender и работают с библиотеками с открытым исходным кодом из набора инструментов Intel® oneAPI Rendering Toolkit, которые широко применяются и интегрируются в ведущие в отрасли инструменты рендеринга.

Intel представляет видеокарты Arc Pro A40 и Arc A50 для настольных ПК


Графические процессоры Intel Arc Pro будут доступны, начиная с конца этого года у ведущих партнеров. Разработчики и создатели контента, посетившие выставку SIGGRAPH с 8 по 11 августа, смогут увидеть демонстрации с использованием систем Intel Arc Pro и набора инструментов Intel oneAPI Rendering Toolkit на стенде Intel под номером 427.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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