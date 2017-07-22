11 августа генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь выступит со своей ежегодной речью, чтобы рассказать о тенденциях компании. Сегодня компания подтвердила, что анонсирует несколько продуктов, таких как складной смартфон Xiaomi MIX Fold 2, планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 и наушники Xiaomi Buds 4 Pro TWS на одном мероприятии. Об этих продуктах будет объявлено в 19:00 (по местному времени) в указанный день. Есть вероятность, что компания также может анонсировать свой первый электромобиль на той же платформе.
Ожидается, что Xiaomi MIX Fold 2 будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED E5 с соотношением сторон 21:9, разрешением 2520 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройство будет оснащено складным 8-дюймовым дисплеем Eco² AMOLED с технологией LTPO. Говорят, что оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц.
Snapdragon 8 Plus Gen 1, вероятно, будет использоваться в MIX Fold 2. Ходят слухи, что устройство Xiaomi с номером модели 22061218C, недавно сертифицированное сертификационными платформами TENAA и 3C и есть MIX Fold 2. Списки TENAA показали, что устройство будет поставляться в таких вариантах, как 12 Гбайт ОЗУ + 512 Гбайт памяти и 12 Гбайт ОЗУ + 1 Тбайт памяти.
Задняя камера MIX Fold 2 будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX766 с поддержкой OIS. Ему будут помогать 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера OmniVision OV13B и телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Камеры будут сопровождаться чипом обработки изображений Surge C1. Официальный плакат также подтверждает, что MIX Fold 2 предложит оптимизацию фотографии Lecia. Сертификация 3C устройства показала, что оно будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, вероятно, будет увеличенной версией существующего Mi Pad 5. Следовательно, ожидается, что он будет оснащен 12,4-дюймовым ЖК-дисплеем и процессором Snapdragon 870. Скорее всего, он будет иметь большую батарею. Buds 4 Pro станут следующими премиальными наушниками Xiaomi TWS. Однако информации о спецификациях и особенностях Buds 4 Pro пока нет.