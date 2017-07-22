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В сеть попали характеристики грядущего vivo V25 Pro

09 августа 2022, 13:18




Vivo начала намекать на скорый выход смартфона vivo V25 Pro в социальных сетях и на Flipkart. Кроме того, на целевой странице веб-сайта vivo отображаются некоторые важные характеристики, а также задняя часть готовящегося к выпуску телефона V25 Pro. Смартфон, скорее всего, будет выпущен в конце этого месяца.

Vivo V25 Pro, как сообщалось ранее, получил уникальную заднюю панель с технологией смены цвета Sailing Blue, а также изогнутым 3D-дисплеем с приятным ощущением в руке. Гаджет получил три задние камеры, основная из которых - 64-мегапиксельный сенсор. Он будет иметь супер ночной режим, а также оптическую стабилизацию изображения (OIS) для более качественных изображений и более стабильного видео. Говорят, что камера поддерживает снимки Bokeh Flair Portrait и имеет режим съемки видеоблога.

В сеть попали характеристики грядущего vivo V25 Pro


Характеристики оставшихся двух задних камер в настоящее время неясны, но ожидается, что на передней панели будет расположена 32-мегапиксельная селфи-камера. Что касается производительности, было подтверждено, что устройство будет работать на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 1300 SoC 6 с поддержкой графического процессора Mali-G77 MC9. Смартфон получит до 8 Гбайт оперативной памяти.

Vivo не сообщала много подробностей о дисплее, но компания заявила, что он будет иметь плавную частоту обновления 120 Гц. В то же время vivo v25 pro будет включать в себя большую батарею емкостью 4830 мАч с возможностью быстрой зарядки 66 Вт.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

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