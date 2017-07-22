WhatsApp представляет новое обновление для своего сервиса обмена сообщениями. Он предлагает пользователям более длительный период времени для удаления уже отправленных сообщений. Теперь можно будет удалять сообщения, отправленные чуть более двух дней назад.
Для тех, кто не знает, опция «Удалить для всех» обычно работает чуть более часа, но этот период был продлен. Ранее этот параметр удаления был ограничен одним часом, восемью минутами и шестнадцатью секундами. И теперь опция «Удалить для всех» будет доступна более 2 дней и 12 часов. Таким образом, вы все еще можете удалить свое сообщение и заменить его на «Это сообщение было удалено».
Гигант социальных сетей объявил об этом обновлении сегодня (9 августа 2022 г.). Чтобы удалить сообщение, просто нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите удалить, затем выберите Удалить > Удалить для всех. Однако имейте в виду, что для правильной работы этой функции и отправитель, и получатель должны использовать последнюю версию WhatsApp. Впервые эта функция была обнаружена при тестировании на платформе iOS в прошлом месяце. Теперь же функция будет доступна всем.