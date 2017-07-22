Два источника информации о железе сообщают о спецификациях видеокарт NVIDIA RTX 40.
По словам Kopite7kimi, спецификации RTX 4080 и 4070 снова изменились, но на этот раз обновление касается только требований к питанию. Ранее сообщаемая общая мощность платы в 420 Вт для RTX 4080 и 300 Вт для RTX 4070 предположительно была снижена до 320 Вт и 285 Вт соответственно. Обратите внимание, что это значение не TDP, а предел общей мощности платы. Спецификации TDP пока не упоминаются.
Также есть обновление от @KittyYukko (некоторые могут помнить его как KittyCorgi), который знает о модели, основанной на плате PG139, артикул 340. Эта модель соответствует спецификациям RTX 4090 и RTX 4080, предлагая 14848 ядер CUDA и 20 Гбайт памяти GDDR6X.
Эта утечка не связана с каким-либо названием SKU, поэтому это может быть что угодно, от игровой карты RTX до SKU рабочей станции. На самом деле, учитывая ротацию спецификаций за последние несколько недель, нет никакой гарантии, что такая модель когда-либо будет выпущена. Тем не менее, можно утверждать, что такие характеристики идеально подходят для модели RTX 4080 Ti, которая может появиться в следующем году.
Следует отметить, что концепция игровой карты на 20 Гбайт не совсем нова для NVIDIA. Такая модель планировалась для RTX 3080 до того, как компания выпустила версию на 10 Гбайт, а затем и на 12 Гбайт.
Теперь ожидается, что NVIDIA выпустит свою новую серию RTX 40 в октябре, но пока партнеры не знают какой-либо конкретной даты.
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