Месяц назад OPPO представила серию Reno8, в которую входят Reno8 и Reno8 Pro. Теперь похоже, что компания добавляет в эту серию еще один смартфон, получивший название OPPO Reno8 4G, который является более доступным, чем остальные смартфоны этой серии. Pricebaba опубликовали изображения смартфона, а также некоторые технические характеристики.
OPPO Reno8 4G похож на своего старшего брата, Reno8 5G, с двухцветной отделкой сзади и отверстием для камеры спереди. Компоновка камеры напоминает недавно выпущенный OPPO A77.
Квадратный модуль камеры представляет собой тройную конфигурацию камеры с основным датчиком на 64 МП и дополнительными датчиками глубины и макросъемки на 2 МП. Фронтальная камера Reno8 4G расположена в отверстии дисплея.
Он должен иметь 6,43-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и защитой из стекла Corning Gorilla Glass. Reno8 4G будет иметь процессор Snapdragon 680 с восемью ядрами, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В телефоне будет аккумулятор, который можно быстро зарядить с помощью зарядного устройства на 33 Вт и емкостью 4500 мАч.
По слухам, этот смартфон будет доступен в двух цветах: Dawnlight Gold и Starlight Black. Ожидается, что OPPO Reno8 4G скоро будет доступен в Индии. Мы должны узнать больше о запуске в ближайшие дни.