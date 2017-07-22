UMIDIGI запускает телефон F3 5G по всему миру. Пару месяцев назад бренд запустил серию F3 с тремя вариантами: F3, F3S и F3 SE. Теперь UMIDIGI официально выпустила смартфон F3 5G. UMIDIGI F3 5G не только обеспечивает высокую производительность, но также отличается модным дизайном и цветовой палитрой.
Как и все телефоны серии UMIDIGI F, F3 5G также получил 3D-дизайн с изогнутыми краями и матовое покрытие. Он оснащен 6,7-дюймовым дисплеем и 8-ядерным чипсетом MediaTek Dimensity 700 5G с 7-нм техпроцессом и частотой до 2,2 ГГц. В сочетании с графическим процессором Arm Mali-G57 MC2 телефон обеспечивает хорошую производительность. Телефон поставляется с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт памяти с возможностью расширения до 256 Гбайт.
Для фотографий и видео предусмотрена тройная задняя камера с основной на 48 МП, сверхширокоугольным датчиком на 8 МП и макросенсором на 5 МП. Для селфи есть 16-мегапиксельный датчик спереди. Телефон питается от батареи емкостью 5100 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Другие интересные функции включают боковой датчик отпечатков пальцев, разблокировку AI Face, NFC, Android 12, систему Quad Navigation и т. д.
UMIDIGI F3 5G выпускается в цветах Starry Black, Matte Silver и Sunglow Gold. Телефон будет доступен по всему миру с 22 августа 2022 года на AliExpress.