По слухам, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 получит 7680 ядер, 12 Гбайт GDDR6X, TGP на 285 Вт и больше TFLOP, чем у RTX 3090 Ti. Согласно предыдущему слуху, мы узнали о третьем изменении спецификации видеокарты GeForce RTX 4070, которая, как ожидается, будет стоить примерно столько же, сколько RTX 3070. Предыдущие слухи позиционировали карту как замену GeForce RTX 3090 Ti. Если это так, то GeForce RTX 4070 может стать очень популярной видеокартой в ценовой категории в 500 долларов.
Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4070 будет использовать полнофункциональное графическое ядро AD104 с 7680 ядрами или 60 модулями SM. Из предыдущих утечек мы также знаем, что GPU AD104 будет поставляться с 48 Мбайт кэш-памяти L2 и до 160 ROP. Это увеличение количества ядер на 25% и увеличение кэш-памяти в 12 раз по сравнению с GeForce RTX 3070 Ti с ядром графического процессора GA104. Последняя информация показывает, что чип будет иметь базовую тактовую частоту 2310 МГц и максимальную до 2800 МГц. Разница в тактовой частоте между RTX 4070 и RTX 3070 составляет более 1,0 ГГц, что впечатляет, но также ожидаемо, учитывая, что NVIDIA использует технологический узел TSMC 4N (оптимизированный 5-нм) для своих графических процессоров Ada Lovelace.
На максимальной тактовой частоте NVIDIA GeForce RTX 4070 должна обеспечивать до 43 терафлопс вычислительной мощности FP32, что опережает текущий самый быстрый игровой графический процессор NVIDIA, RTX 3090 Ti. RTX 3090 Ti имеет максимальную вычислительную мощность FP32, равную 40 терафлопс, в то время как RTX 3070 имеет вычислительную мощность 20 терафлопс. Это на 7,5% больше, чем у RTX 3090 Ti, и в 2 раза больше, чем у RTX 3070.
Что касается характеристик памяти, ожидается, что GeForce RTX 4070 получит 12 Гбайт GDDR6X, которая, как сообщается, будет работать на скорости 21 Гбит/с через 192-битный интерфейс шины с пропускной способностью 504 Гбайт/с. Что касается показателей мощности, RTX 4070 теперь рассчитан на 285 Вт TGP, что на 65 Вт выше, чем TGP RTX 3070. Ожидается, что видеокарта будет основана на конструкции печатной платы PG141-SKU331.
Также сообщается об ожидаемых тактовых частотах видеокарты RTX 4090, она может достигать 2,75 ГГц с TGP 450 Вт. Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4070 будут одними из первых видеокарт, помимо RTX 4090, которые будут запущены для геймеров, однако мы не можем сказать, планирует ли зеленая команда выпустить их в этом году вскоре после RTX 4090 или подождать до начала следующего года.
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