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Samsung Galaxy A23e с 5,8-дюймовым дисплеем появился на рендерах

10 августа 2022, 15:57




После выхода моделей Galaxy A23 и A23 5G Samsung готовится к выпуску модели A23e, поскольку благодаря @OnLeaks появились рендеры смартфона на основе CAD. Судя по рендерам, в телефоне будет экран Infinity-V, а размер экрана составит 5,8 дюйма.

Samsung Galaxy A23e с 5,8-дюймовым дисплеем появился на рендерах


Samsung выпустила A20e еще в 2019 году, но телефонов A21e и A22e у нас не было, поэтому интересно увидеть более дешевую модель A23e через 3 года. Пока неясно, будет ли это телефон с поддержкой 5G.

Samsung Galaxy A23e с 5,8-дюймовым дисплеем появился на рендерах


На рендере видна одна задняя камера со светодиодной вспышкой под ней. Есть также боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем. Говорят, что телефон имеет размеры 149,8 х 70,7 х 8,9 мм. Другие характеристики пока неизвестны, но можно ожидать быстрой зарядки 25 Вт, выделенного слота microSD и Android 12.

Ожидается, что Samsung Galaxy A23e будет доступен в голубом, белом и черном цветах.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

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