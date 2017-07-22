После выхода моделей Galaxy A23 и A23 5G Samsung готовится к выпуску модели A23e, поскольку благодаря @OnLeaks появились рендеры смартфона на основе CAD. Судя по рендерам, в телефоне будет экран Infinity-V, а размер экрана составит 5,8 дюйма.
Samsung выпустила A20e еще в 2019 году, но телефонов A21e и A22e у нас не было, поэтому интересно увидеть более дешевую модель A23e через 3 года. Пока неясно, будет ли это телефон с поддержкой 5G.
На рендере видна одна задняя камера со светодиодной вспышкой под ней. Есть также боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем. Говорят, что телефон имеет размеры 149,8 х 70,7 х 8,9 мм. Другие характеристики пока неизвестны, но можно ожидать быстрой зарядки 25 Вт, выделенного слота microSD и Android 12.
Ожидается, что Samsung Galaxy A23e будет доступен в голубом, белом и черном цветах.