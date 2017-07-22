Samsung объявили, что первые два поколения Galaxy Z определили категорию складных устройств, третье поколение Z Fold было сосредоточено на повышении надежности, многозадачности и поддержке стилуса S Pen. Теперь появился четвертый смартфон Fold в этой серии с улучшенной эргономикой, еще большим количеством функций для повышения производительности и заметными улучшениями камеры.
Samsung Galaxy Z Fold4 на 3,1 мм короче своего предшественника, но не шире - в закрытом состоянии это те же 67,1 мм. Однако более тонкие рамки позволили Samsung сделать крышку дисплея на 2,7 мм шире. Это меняет его соотношение сторон с очень вытянутого 24,5:9 на более разумное (хотя и высокое) 23:9.
В раскрытом виде новая модель стала на 2 мм шире, но опять же, рамки позволили компании установить дисплей на 3,1 мм шире. В сложенном виде он также тоньше, его размеры составляют 6,3 мм в открытом состоянии и 15,8 мм в закрытом (против 6,4 мм и 16 мм), а также он на 8 г легче (263 г).
Дисплей по-прежнему имеет диагональ 7,6 дюйма, но соотношение сторон теперь составляет 10,8:9 (против 11,2:9). Как и прежде, этот дисплей получил адаптивную частоту обновления до 120 Гц и яркость до 1000 нит. Область над камерой под дисплеем имеет более высокую плотность пикселей, что делает ее менее заметной.
Рамка выполнена из алюминиевого сплава Armor, крышка дисплея и задняя панель теперь защищены стеклом Gorilla Glass Victus+. Телефон имеет класс защиты IPX8, он водонепроницаем (его можно погружать в пресную воду на глубину до 1,5 м на срок до 30 минут). Оба новых телефона Z были независимо сертифицированы для складывания до 200 000 раз.
Тройная камера на задней панели позаимствована у Galaxy S22 и S22+. Основной модуль на 50 МП с большим датчиком, который захватывает на 23% больше света. Улучшения камеры также включают улучшенные OIS и EIS.
Новый 10-мегапиксельный телеобъектив приближает объекты благодаря 3-кратному оптическому увеличению (вместо 2-кратного), цифровому «космическому зуму» - 30-кратному. 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера не претерпела особых изменений. Для справки, Z Fold3 имел тройную 12-мегапиксельную камеру.
Камера на крышке дисплея представляет собой 10-мегапиксельную камеру (f/2,2), а камера под дисплеем по-прежнему использует биннинг для вывода 4-мегапиксельных изображений (f/1,8).
Складной форм-фактор позволяет использовать несколько уникальных режимов съемки. Например, при увеличении вы увидите «карту увеличения» на половине экрана, что упрощает компоновку кадра. На двух дисплеях для двойного предварительного просмотра вы и ваш объект можете увидеть снимок до того, как вы нажмете кнопку спуска затвора.
Samsung Galaxy Z Fold4 оснащен мощным и эффективным чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти. Емкость хранилища составляет 256 Гбайт либо 512 Гбайт, либо 1 Тбайт.
Емкость аккумулятора осталась прежней - 4400 мАч. Несмотря на то, что система зарядки имеет те же 25 Вт, она на самом деле быстрее, чем у прошлогодней модели - теперь 30-минутная зарядка заряжает вас от разряженной батареи до 50%. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.
Samsung работала со своими партнерами и самостоятельно, чтобы обеспечить значительно улучшенное программное обеспечение. Теперь внизу находится панель задач, которая дает вам мгновенный доступ к вашим любимым приложениям, последним приложениям и даже комбинациям приложений.
YouTube и Microsoft Teams оптимизированы для максимально эффективного использования складного форм-фактора. Некоторым приложениям особенно подходит большой внутренний дисплей, например, Microsoft Outlook, Office и Teams, а также Google Meet предлагают функциональные возможности планшета.
Есть Flex Mode - складывание телефона наполовину в положение, аналогичное ноутбуку. Приложения, изначально не поддерживающие режим Flex Mode, вместо этого получат преимущества сенсорной панели Flex Mode, которая превращает нижнюю половину экрана в сенсорную панель и панель быстрого доступа.
S Pen также научился новому трюку - извлечению текста. Скажем, вы просматриваете контактную информацию кого-то и у вас сохранен его адрес - просто выделите адрес стилусом и перетащите его на Карты Google, чтобы быстро начать навигацию. Это похоже на копирование и вставку, но с легкостью и точностью S Pen.
При запуске доступны три цветовых решения: Phantom Black, новый Beige и Greygreen, который является фирменным цветом для этого поколения.