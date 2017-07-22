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Представлены Samsung Galaxy Buds2 Pro с 24-битным звуком Hi-Fi и активным шумоподавлением

10 августа 2022, 17:51




Samsung анонсировала наушники Galaxy Buds2 TWS в августе прошлого года, а сегодня компания представила версию Pro на мероприятии Galaxy Unpacked. Наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro TWS на 15 % меньше своих предшественников, что обеспечивает более комфортное длительное ношение.

Наушники получили аэродинамический дизайн и оснащены специальным вентиляционным отверстием и решеткой насадки для эффективного потока воздуха. Buds2 Pro оснащены системой с тремя микрофонами и расширенным ветровым стеклом, которое более чем вдвое больше, чем у Galaxy Buds Pro, для минимизации отвлекающего шума.

Представлены Samsung Galaxy Buds2 Pro с 24-битным звуком Hi-Fi и активным шумоподавлением


Samsung Galaxy Buds2 Pro поставляются с усовершенствованной интеллектуальной системой активного шумоподавления (ANC), которая, как рекламируется, снижает шум на три децибела более, чем у Galaxy Buds Pro. TWS также поставляется с Voice Detect, который регулирует звук так, чтобы вы могли услышать ответ человека, с которым вы начинаете разговаривать на улице. Эта функция также переводит Buds2 Pro из режима ANC в режим Ambient для разговора.

Galaxy Buds2 Pro оснащен 10-миллиметровыми динамиками в каждом наушнике и имеет 24-битный звук Hi-Fi, обеспечивающий стабильность и высокое качество. Наушники поддерживают 360-градусный звук, чтобы обеспечить более захватывающий и реалистичный опыт и используют технологию Dolby Head Tracking для имитации кинематографического звука.

Представлены Samsung Galaxy Buds2 Pro с 24-битным звуком Hi-Fi и активным шумоподавлением


Samsung Galaxy Buds2 Pro может работать с вашим смартфоном, планшетом, смарт-часами, ПК и смарт-телевизором. Samsung также расширила Buds Audio Switch, Easy Pair и Bluetooth Info Sync, чтобы подключить Buds2 Pro к телевизору Samsung или Galaxy Book. Buds2 Pro также поддерживает SmartThings Find, а это означает, что вы будете получать уведомления на своем устройстве Galaxy, даже если вы не в сети.

Samsung Galaxy Buds2 Pro получил аккумулятор емкостью 61 мАч в каждом наушнике, который обеспечивает до пяти часов воспроизведения с включенным ANC и восемь часов без него. Зарядный чехол заряжается через порт USB-C и оснащен аккумулятором емкостью 515 мАч, что позволяет увеличить общее время воспроизведения до 29 часов. Вы также можете зарядить чехол беспроводным зарядным устройством, сертифицированным Qi.

buds2


Остальные особенности Samsung Galaxy Buds2 Pro включают подключение по Bluetooth 5.3, настройку AKG и водонепроницаемость IPX7. Наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro TWS стоят 230 евро / 230 долларов и доступны в трех цветовых вариантах: графитовый, белый и бора-фиолетовый. TWS будет доступен для предзаказа с 10 августа, а продажи начнутся 26 августа.


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