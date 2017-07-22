РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Представлены Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro с сапфировым стеклом и большими батареями

10 августа 2022, 19:58




Samsung представила новую серию умных часов Galaxy Watch5, посвященную здоровью, фитнесу и образу жизни. Есть три модели - ванильные Watch5 размером 40 мм и 44 мм и Watch5 Pro (45 мм).

Это первый случай, когда Samsung использует дисплей с сапфировым стеклом. Он обеспечивает на 60% большую устойчивость к царапинам и, что удивительно, доступен для всех трех моделей (а не только для Pro). Часы также сертифицированы на водонепроницаемость 5ATM (и IP68 тоже), а также MIL-STD-810H.

40-миллиметровые Galaxy Watch5 на самом деле имеют размеры 39,3 x 40,4 x 9,8 мм, вес 28,7 г и дисплей с диагональю 1,2 дюйма (396 x 396 пикселей). Для 44-мм часов эти размеры составляют 43,3 х 44,4 х 9,8 мм и 33,5 г. Наконец, Watch5 Pro имеет размеры 45,4 х 45,4 х 10,5 мм и весит 46,5 г. 44-мм и Pro имеют 1,4-дюймовые дисплеи (450 x 450 пикселей).

Представлены Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro с сапфировым стеклом и большими батареями


Все три новинки получили режим Always On Display. Однако ни у одного из них нет аппаратного вращающегося безеля. Это классика, а классических часов в этом поколении нет (во всяком случае, пока).

Galaxy Watch5 Pro - самые прочные и многофункциональные часы Samsung. Они обладают большей долговечностью, чем даже его непрофессиональные собратья, благодаря улучшенному сапфировому стеклу, выступающей рамке, защищающей дисплей и титановому корпусу. Спортивный ремешок имеет новый дизайн D-образной пряжки без отверстий и возможность плавной регулировки длины.

Pro-версия также имеет самую большую батарею среди всех Galaxy Watch - 590 мАч. Ванильные часы также поставляются с обновленной батареей: емкостью 284 мАч для 40-мм и 410 мАч для 44-мм. С быстрой зарядкой вы можете получить 8 часов автономной работы всего за 8 минут. Если у вас есть полчаса свободного времени, батарея поднимется до 45%.

Представлены Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro с сапфировым стеклом и большими батареями


Все три модели часов оснащены чипсетом Exynos W920, который также использовался в серии Watch4. Конфигурация памяти такая же, 1,5 Гбайт ОЗУ и 16 Гбайт постоянной памяти. Новые модели поставляются с последней версией One UI Watch 4.5.

Только Pro версия позволяет указать заранее определенный маршрут (в виде файла GPX). Вы можете записывать данные маршрута и делиться ими со своими друзьями, которые, возможно, захотят отправиться в тот же поход. Существует пошаговая навигация с помощью вибрации или даже голосовых подсказок, чтобы вы не сбились с пути. В конце дня функция Track Back направит вас к исходной точке.

Вскоре Google Maps сможет работать на часах даже без подключения к смартфону. Часы имеют на борту приемники GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Также компас, барометр, датчик температуры, акселерометр, гироскоп и датчики освещенности. Все часы оснащены Bluetooth 5.2, двухдиапазонным Wi-Fi 5 a/b/g/n и NFC.

Представлены Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro с сапфировым стеклом и большими батареями


Для отслеживания упражнений и состояния здоровья есть оптический трекер сердечного ритма, а также ЭКГ и датчик биоэлектрического импеданса (BIA). Анализ BIA позволяет вам установить цель по весу, процентному содержанию жира в организме и даже скелетной мускулатуре, а также проведет вас через ряд дополнительных целей.

Отслеживание сна имеет переработанный интерфейс, который позволяет легко понять ключевые данные, собранные во время сна. Анализ привычек сна отображает характер сна с помощью символов. Если в вашем доме есть SmartThings, часы могут выключать свет и устанавливать кондиционер и телевизор на заданные настройки.

В Watch Bespoke Studio вы можете подобрать понравившуюся модель (включая размер), корпус часов и ремешок. Samsung предлагает различные ремешки, которые вы можете использовать для индивидуальной настройки часов: двухцветные спортивные ремешки, браслет с титановыми звеньями, миланский ремешок и многое другое.

Представлены Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro с сапфировым стеклом и большими батареями


Серия Samsung Galaxy Watch5 открыта для предзаказа сегодня и будет доступна с 26 августа. Модель 40 мм стоит 280 долларов США/300 евро за версию с Bluetooth и 330 долларов США/350 евро, если вы хотите подключиться к LTE. Часы представлены в графитовом, серебряном и цвете розовое золото. Модель 44 мм имеет немного другую цветовую палитру: графит, серебро и сапфир.

Стоимость Watch5 Pro начинается с 450 долларов США / 470 евро за модель с Bluetooth и до 500 долларов США / 520 евро за модель с LTE. Вы можете выбрать между черным титаном и серым титаном.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучший SSD: текущий анализ рынка Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Представлены Samsung Galaxy Buds2 Pro с 24-битным звуком Hi-Fi и активным шумоподавлением
  • В сети появились рендеры и характеристики часов OPPO Watch 3
  • В сеть попали рендеры Samsung Galaxy Watch 5 в преддверии запуска
  • Запуск realme Watch 3 с 1,8-дюймовым изогнутым дисплеем и звонками по Bluetooth
  • Amazfit GTS 4 Mini выходят с легким и ультратонким корпусом

    • предыдущая новость
    Представлены Samsung Galaxy Buds2 Pro с 24-битным звуком Hi-Fi и активным шумоподавлением

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший монитор Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme 9i Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 августа, 2022

    Представлены Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro с сапфировым стеклом и большими батареями

    Представлены Samsung Galaxy Buds2 Pro с 24-битным звуком Hi-Fi и активным шумоподавлением

    Представлен Samsung Galaxy Z Fold4 с улучшенными камерами и дизайном

    Samsung Galaxy A23e с 5,8-дюймовым дисплеем появился на рендерах

    GeForce RTX 4070: частота до 2,8 ГГц при TGP 285 Вт, больше TFLOP, чем у RTX 3090 Ti

    Дебют UMIDIGI F3 5G: Dimensity 700, 6.7 дюйма, 48 МП, 5150 мАч и 8/128 Гбайт за 200 долларов

    9 августа, 2022

    Известны характеристики OPPO Reno8 4G: 6,43 дюйма, 90 Гц, Snapdragon 680 и 64 МП

    GeForce RTX 4080 и 4070 получают более низкие характеристики мощности

    WhatsApp теперь позволит удалять сообщения, отправленные более 2 дней назад

    В сеть попали характеристики грядущего vivo V25 Pro

    Xiaomi MIX Fold 2, Pad 5 Pro 12.4 и Buds 4 Pro TWS выйдут 11 августа

    8 августа, 2022

    Intel представляет видеокарты Arc Pro A40 и Arc A50 для настольных ПК

    Анонсирован Samsung Galaxy A23 5G: 6,6 дюймов, Snapdragon 695, 50 МП и 5000 мАч

    В сеть попали основные характеристики Redmi K50 Extreme Edition

    Замечены AMD Ryzen 5000 «PRO» AM4 для ПК: Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 и Ryzen 5 PRO 5645

    7 августа, 2022

    Раскрыты цены и характеристики Realme C33 в преддверии запуска

    Выпущен тонкий планшет Teclast P30 Air на MediaTek Helio P22 и Android 12

    Lenovo представляет моноблок Xiaoxin Pro 27 с видеокартой Intel Arc A370M

    Выпущен Redmi 10 5G c Dimensity 700, частотой экрана 90 Гц и двойной камерой на 50 МП

    6 августа, 2022

    Характеристики AMD Ryzen Embedded 5000, Ryzen 5900E получит 10 ядер Zen3

    ССЫЛКИ