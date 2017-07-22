Samsung представила новую серию умных часов Galaxy Watch5, посвященную здоровью, фитнесу и образу жизни. Есть три модели - ванильные Watch5 размером 40 мм и 44 мм и Watch5 Pro (45 мм).
Это первый случай, когда Samsung использует дисплей с сапфировым стеклом. Он обеспечивает на 60% большую устойчивость к царапинам и, что удивительно, доступен для всех трех моделей (а не только для Pro). Часы также сертифицированы на водонепроницаемость 5ATM (и IP68 тоже), а также MIL-STD-810H.
40-миллиметровые Galaxy Watch5 на самом деле имеют размеры 39,3 x 40,4 x 9,8 мм, вес 28,7 г и дисплей с диагональю 1,2 дюйма (396 x 396 пикселей). Для 44-мм часов эти размеры составляют 43,3 х 44,4 х 9,8 мм и 33,5 г. Наконец, Watch5 Pro имеет размеры 45,4 х 45,4 х 10,5 мм и весит 46,5 г. 44-мм и Pro имеют 1,4-дюймовые дисплеи (450 x 450 пикселей).
Все три новинки получили режим Always On Display. Однако ни у одного из них нет аппаратного вращающегося безеля. Это классика, а классических часов в этом поколении нет (во всяком случае, пока).
Galaxy Watch5 Pro - самые прочные и многофункциональные часы Samsung. Они обладают большей долговечностью, чем даже его непрофессиональные собратья, благодаря улучшенному сапфировому стеклу, выступающей рамке, защищающей дисплей и титановому корпусу. Спортивный ремешок имеет новый дизайн D-образной пряжки без отверстий и возможность плавной регулировки длины.
Pro-версия также имеет самую большую батарею среди всех Galaxy Watch - 590 мАч. Ванильные часы также поставляются с обновленной батареей: емкостью 284 мАч для 40-мм и 410 мАч для 44-мм. С быстрой зарядкой вы можете получить 8 часов автономной работы всего за 8 минут. Если у вас есть полчаса свободного времени, батарея поднимется до 45%.
Все три модели часов оснащены чипсетом Exynos W920, который также использовался в серии Watch4. Конфигурация памяти такая же, 1,5 Гбайт ОЗУ и 16 Гбайт постоянной памяти. Новые модели поставляются с последней версией One UI Watch 4.5.
Только Pro версия позволяет указать заранее определенный маршрут (в виде файла GPX). Вы можете записывать данные маршрута и делиться ими со своими друзьями, которые, возможно, захотят отправиться в тот же поход. Существует пошаговая навигация с помощью вибрации или даже голосовых подсказок, чтобы вы не сбились с пути. В конце дня функция Track Back направит вас к исходной точке.
Вскоре Google Maps сможет работать на часах даже без подключения к смартфону. Часы имеют на борту приемники GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Также компас, барометр, датчик температуры, акселерометр, гироскоп и датчики освещенности. Все часы оснащены Bluetooth 5.2, двухдиапазонным Wi-Fi 5 a/b/g/n и NFC.
Для отслеживания упражнений и состояния здоровья есть оптический трекер сердечного ритма, а также ЭКГ и датчик биоэлектрического импеданса (BIA). Анализ BIA позволяет вам установить цель по весу, процентному содержанию жира в организме и даже скелетной мускулатуре, а также проведет вас через ряд дополнительных целей.
Отслеживание сна имеет переработанный интерфейс, который позволяет легко понять ключевые данные, собранные во время сна. Анализ привычек сна отображает характер сна с помощью символов. Если в вашем доме есть SmartThings, часы могут выключать свет и устанавливать кондиционер и телевизор на заданные настройки.
В Watch Bespoke Studio вы можете подобрать понравившуюся модель (включая размер), корпус часов и ремешок. Samsung предлагает различные ремешки, которые вы можете использовать для индивидуальной настройки часов: двухцветные спортивные ремешки, браслет с титановыми звеньями, миланский ремешок и многое другое.
Серия Samsung Galaxy Watch5 открыта для предзаказа сегодня и будет доступна с 26 августа. Модель 40 мм стоит 280 долларов США/300 евро за версию с Bluetooth и 330 долларов США/350 евро, если вы хотите подключиться к LTE. Часы представлены в графитовом, серебряном и цвете розовое золото. Модель 44 мм имеет немного другую цветовую палитру: графит, серебро и сапфир.
Стоимость Watch5 Pro начинается с 450 долларов США / 470 евро за модель с Bluetooth и до 500 долларов США / 520 евро за модель с LTE. Вы можете выбрать между черным титаном и серым титаном.
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