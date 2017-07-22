РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Известны цены, объемы памяти Xiaomi MIX Fold 2 перед запуском

11 августа 2022, 09:05




Ожидается, что вскоре Xiaomi проведет презентацию как минимум пяти новых устройств и хэдлайнером этого события станет складной смартфон Xiaomi MIX Fold 2.

В преддверии запуска в сети уже появлялся дизайн устройства. И теперь MySmartPrice раскрыл детали ОЗУ, хранилища и цены на устройство.

Согласно отчету, Xiaomi MIX Fold 2 будет продаваться по цене от 10 000 до 10 999 юаней (от 1 484 до 1 632 долларов США). Эта цена, вероятно, будет соответствовать модели с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт памяти. В отчете также говорится, что складная модель также будет иметь варианты хранения 512 Гбайт и 1 Тбайт, оба с 12 Гбайт оперативной памяти.

Известны цены, объемы памяти Xiaomi MIX Fold 2 перед запуском


Ожидается, что внешний дисплей MIX Fold 2 будет иметь размер 6,56 дюйма и, вероятно, будет панелью Samsung E5 AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Говорят, что внутри устройство оснащено 8,02-дюймовой складной панелью OLED Eco2 с 2,5K разрешением, частотой обновления 120 Гц и камерой под дисплеем.

В конфигурацию тыльной камеры будут включены 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX766, 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 8-мегапиксельная телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Подробности о фронтальной камере пока не разглашаются.

Под крышкой устройства будет установлен чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, батарея емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт и 12 Гбайт оперативной памяти в сочетании с хранилищем объемом до 1 Тбайт. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 со вкусом MIUI 13. В разложенном состоянии MIX Fold 2 имеет толщину 5,4 мм. В сложенном виде он составляет 11,2 мм. Смартфон весит примерно 262 грамма.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

Читайте также:

  • Представлен Samsung Galaxy Z Fold4 с улучшенными камерами и дизайном
  • Samsung Galaxy A23e с 5,8-дюймовым дисплеем появился на рендерах
  • Известны характеристики OPPO Reno8 4G: 6,43 дюйма, 90 Гц, Snapdragon 680 и 64 МП
  • В сеть попали характеристики грядущего vivo V25 Pro
  • Xiaomi MIX Fold 2, Pad 5 Pro 12.4 и Buds 4 Pro TWS выйдут 11 августа

    • следующая новость
    Intel показывает ARC A750 в 48 играх DX12 и Vulkan, до 5% быстрее RTX 3060

    предыдущая новость
    Представлены Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro с сапфировым стеклом и большими батареями

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все
    Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки Лучший монитор Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme 9i
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 августа, 2022

    Анонсирован складной Moto Razr 2022 с P-OLED матрицей и процессором Snapdragon 8+ Gen 1

    Представлен Moto X30 Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 и с 200-мегапиксельной камерой

    Представлен Moto S30 Pro с изогнутым OLED-дисплеем на 144 Гц, Snapdragon 888+ и до 12 ГБ ОЗУ

    Intel показывает ARC A750 в 48 играх DX12 и Vulkan, до 5% быстрее RTX 3060

    Известны цены, объемы памяти Xiaomi MIX Fold 2 перед запуском

    10 августа, 2022

    Представлены Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro с сапфировым стеклом и большими батареями

    Представлены Samsung Galaxy Buds2 Pro с 24-битным звуком Hi-Fi и активным шумоподавлением

    Представлен Samsung Galaxy Z Fold4 с улучшенными камерами и дизайном

    Samsung Galaxy A23e с 5,8-дюймовым дисплеем появился на рендерах

    GeForce RTX 4070: частота до 2,8 ГГц при TGP 285 Вт, больше TFLOP, чем у RTX 3090 Ti

    Дебют UMIDIGI F3 5G: Dimensity 700, 6.7 дюйма, 48 МП, 5150 мАч и 8/128 Гбайт за 200 долларов

    9 августа, 2022

    Известны характеристики OPPO Reno8 4G: 6,43 дюйма, 90 Гц, Snapdragon 680 и 64 МП

    GeForce RTX 4080 и 4070 получают более низкие характеристики мощности

    WhatsApp теперь позволит удалять сообщения, отправленные более 2 дней назад

    В сеть попали характеристики грядущего vivo V25 Pro

    Xiaomi MIX Fold 2, Pad 5 Pro 12.4 и Buds 4 Pro TWS выйдут 11 августа

    8 августа, 2022

    Intel представляет видеокарты Arc Pro A40 и Arc A50 для настольных ПК

    Анонсирован Samsung Galaxy A23 5G: 6,6 дюймов, Snapdragon 695, 50 МП и 5000 мАч

    В сеть попали основные характеристики Redmi K50 Extreme Edition

    Замечены AMD Ryzen 5000 «PRO» AM4 для ПК: Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 и Ryzen 5 PRO 5645

    ССЫЛКИ