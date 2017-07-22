Ожидается, что вскоре Xiaomi проведет презентацию как минимум пяти новых устройств и хэдлайнером этого события станет складной смартфон Xiaomi MIX Fold 2.
В преддверии запуска в сети уже появлялся дизайн устройства. И теперь MySmartPrice раскрыл детали ОЗУ, хранилища и цены на устройство.
Согласно отчету, Xiaomi MIX Fold 2 будет продаваться по цене от 10 000 до 10 999 юаней (от 1 484 до 1 632 долларов США). Эта цена, вероятно, будет соответствовать модели с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт памяти. В отчете также говорится, что складная модель также будет иметь варианты хранения 512 Гбайт и 1 Тбайт, оба с 12 Гбайт оперативной памяти.
Ожидается, что внешний дисплей MIX Fold 2 будет иметь размер 6,56 дюйма и, вероятно, будет панелью Samsung E5 AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Говорят, что внутри устройство оснащено 8,02-дюймовой складной панелью OLED Eco2 с 2,5K разрешением, частотой обновления 120 Гц и камерой под дисплеем.
В конфигурацию тыльной камеры будут включены 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX766, 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 8-мегапиксельная телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Подробности о фронтальной камере пока не разглашаются.
Под крышкой устройства будет установлен чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, батарея емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт и 12 Гбайт оперативной памяти в сочетании с хранилищем объемом до 1 Тбайт. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 со вкусом MIUI 13. В разложенном состоянии MIX Fold 2 имеет толщину 5,4 мм. В сложенном виде он составляет 11,2 мм. Смартфон весит примерно 262 грамма.