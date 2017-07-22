Intel Arc A750 на 3-5% быстрее NVIDIA RTX 3060 в современных играх. На веб-сайте Intel можно найти новые результаты тестов производительности настольной видеокарты Arc A750. Это грядущая модель среднего класса с урезанным графическим процессором ACM-G10 Alchemist.
Опубликованные статья и видео посвящены производительности A750 в современных API, таких как DirectX12 и Vulkan. Райан Шраут и Том Петерсен из Intel утверждают, что это не самые лучшие, а скорее интересные игры, используемые обозревателями графических процессоров или просто популярные в Steam. В среднем A750 должен работать лучше RTX 3060 как минимум на 3%.
В сравнении API DirectX12 при разрешении 1920×1080 с настройками Ultra, A750 поменялся местами с GeForce RTX 3060, одной из самых популярных карт среднего уровня от NVIDIA. Как уже было сказано, так отражается текущее состояние оптимизации драйверов, но в будущем она должна улучшиться.
Компания также представила показатели производительности для разрешения 2560×1440 при высоких настройках. Большую часть времени карта предлагает более 60 кадров в секунду и в среднем на 5% быстрее, чем RTX 3060
DirectX12 - не единственный современный API, поддерживающий аппаратные вызовы низкого уровня. Intel также предоставляет результаты тестов Vulkan для таких игр, как Rainbow Six Extraction, Dota2 или Doom. В этом случае A750 меняет местами с 3060 в зависимости от разрешения, но кажется, что он предлагает лучшую производительность при более высоком разрешении (1440p), немного проигрывая при 1080p.
Обе карты были протестированы на идентичных системах с процессором Intel i9-12900K с материнской платой ASUS ROG Maximus Z690 Hero с 32 Гбайт памяти DDR5-4800 и теми же системами Win11 Pro.
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