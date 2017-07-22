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Представлен Moto S30 Pro с изогнутым OLED-дисплеем на 144 Гц, Snapdragon 888+ и до 12 ГБ ОЗУ

11 августа 2022, 16:29




Motorola представила в Китае смартфон moto S30 Pro. Он оснащен 6,5-дюймовым изогнутым экраном Full HD+ разрешения с OLED матрицей и частотой обновления 144 Гц, оснащен процессором Snapdragon 888+ SoC с оперативной памятью до 12 Гбайт и 11-слойным охлаждением VC площадью 23831,89 мм².

Представлен Moto S30 Pro с изогнутым OLED-дисплеем на 144 Гц, Snapdragon 888+ и до 12 ГБ ОЗУ


Он получил основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную камеру на 13 МП с опцией макросъемки и датчик глубины на 2 МП. На передней панели находится 32-мегапиксельная камера. Телефон имеет ультратонкую металлическую рамку, а толщина телефона составляет всего 7,45 мм.

Смартфон поставляется с задней крышкой из стекла AG с защитой Corning Gorilla Glass 5 для черной версии, а синяя версия имеет отделку, похожую на кожу. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой TurboPower мощностью 68 Вт, которая может заряжать его до 50% за 10 минут.

Объемы памяти варьируются, это 8/12 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 128/256/512 Гбайт (UFS 3.1). Смартфон работает на Android 12, есть слота под две нано SIM-карты. Есть порт USB Type-C, стереодинамики и поддержка Dolby Atmos. Размеры новинки: 158,48×71,99×7,45 мм и вес 172 грамма. Прямо на дисплее есть сканер отпечатков пальцев на дисплее, корпус защищен от брызг (IP52).

Представлен Moto S30 Pro с изогнутым OLED-дисплеем на 144 Гц, Snapdragon 888+ и до 12 ГБ ОЗУ


По коммуникациям есть поддержка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 ГГц/5 ГГц) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C и чип NFC. Емкость аккумулятора 4400 мАч, с быстрой зарядкой 68 Вт.

Moto S30 Pro стоит 326 долларов за 8 Гбайт + 128 Гбайт, 400 долларов за 12 Гбайт + 256 Гбайт и 430 долларов за 12 Гбайт + 512 Гбайт.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

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