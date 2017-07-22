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Представлен Moto X30 Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 и с 200-мегапиксельной камерой

11 августа 2022, 17:42




Motorola анонсировала X30 Pro, новейший топовый смартфон компании в серии X. Телефон оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ 144 Гц, полностью симметричным изогнутым экраном и оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1 SoC.

Moto X30 Pro с 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем FHD+ 144 Гц, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 200-мегапиксельной задней и 60-мегапиксельной фронтальной камерами


Это первый телефон с 200-мегапиксельной задней камерой с биннингом 16-в-1. Есть сверхширокоугольная камера на 50 МП с опцией макросъемки и телеобъектив на 12 МП. Он поддерживает запись 4K HDR+ и запись видео 8K на 30 кадров в секунду. Три камеры позволяют снимать изображения с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм и 85 мм. Телефон получил заднюю панель из стекла с защитой Corning Gorilla Glass 5.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4610 мАч с поддержкой быстрой зарядки 125 Вт, которая может заряжать до 50% за 7 минут, до 100% за 19 минут, а зарядное устройство GaN поддерживает PD3.0, QC 5.0 и PPS мощностью до 100 Вт. Телефон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Moto X30 Pro с 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем FHD+ 144 Гц, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 200-мегапиксельной задней и 60-мегапиксельной фронтальной камерами


6,67-дюймовый экран с разрешением 2400x1080 пикселей с частотой 144 Гц получил OLED матрицу, цветовую гамму DCI-P3, поддержку HDR10+, яркость до 1250 нит, и частоту дискретизации касания 1500 Гц. Варианты памяти:
8 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 128 Гбайт (UFS 3.1) и 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 256 или 512 Гбайт (UFS 3.1).

Смартфон работает на Android 12 с MyUI 4.0, есть два слот под нано SIM-карты, порт USB Type-C, стереодинамики, Dolby Atmos и тройной массив микрофонов. На дисплее есть датчик отпечатков пальцев на дисплее. Габариты телефона: 161,7×73,5×8,39 мм, вес 198,5 граммов.

Moto X30 Pro выпускается в цветах Ink Black и Clear White по цене 548 долларов за 8 Гбайт + 128 Гбайт, 623 доллара за 12 Гбайт + 256 Гбайт и 667 долларов для 12 Гбайт + 512 Гбайт.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

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