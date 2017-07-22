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Анонсирован складной Moto Razr 2022 с P-OLED матрицей и процессором Snapdragon 8+ Gen 1

11 августа 2022, 20:14




Сегодня Motorola провела в Китае грандиозное мероприятие, посвященное запуску трех флагманских смартфонов, а именно Moto Razr 2022, Moto X30 Pro и Moto S30 Pro. Напомним, что предыдущие модели Razr работали на чипсете Snapdragon 7-й серии. Недавно представленный Razr 2022 - это флагманское устройство с новейшим чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1. Новый Razr также имеет складной дисплей P-OLED с частотой 144 Гц, дополнительный экран, две 50-мегапиксельные камеры на задней панели и большой аккумулятор, который можно быстро заряжать.

Motorola Razr 2019 и Razr 5G отличались вырезом на дисплее, массивной нижней рамкой и одной задней камерой. Razr 2022 предлагает обновленный дизайн, поскольку он имеет перфорированную конструкцию для внутреннего складного экрана. Нижняя рамка сильно обрезана, а на задней панели установлена ​​двойная камера.

Анонсирован складной Moto Razr 2022 с P-OLED матрицей и процессором Snapdragon 8+ Gen 1


Как и предыдущие модели, Razr 2022 по-прежнему оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Более тонкий и прочный шарнир устройства позволяет пользователям складывать его под разными углами.

Moto Razr 2022 оснащен 6,7-дюймовой складной панелью P-OLED с отверстием для фронтальной камеры. Экран поддерживает разрешение FHD+, частоту обновления 144 Гц, 10-битные цвета и HDR10+. На задней панели устройства установлен 2,7-дюймовый P-OLED-дисплей. Дополнительный экран можно использовать в качестве видоискателя для задних камер, для проверки сообщений или даже для игр.

Над дополнительным дисплеем находится горизонтальная установка с двумя камерами, основная 50-мегапиксельная камера с поддержкой OIS. Ему помогает 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, которая также может выполнять функции макросъемки. В вырезе дисплея находится 32-мегапиксельная селфи-камера.

Анонсирован складной Moto Razr 2022 с P-OLED матрицей и процессором Snapdragon 8+ Gen 1


Под капотом Moto Razr 2022 присутствует чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1. Устройство предлагает до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 512 Гбайт хранилища UFS 3.1. Устройство работает на ОС Android 12, на которую наложен MyUI 4.0. Устройство поставляется с поддержкой Ready For 3.5, что позволяет пользователям подключать его к внешним устройствам, чтобы воспользоваться всеми преимуществами полноценного настольного ПК.

Moto Razr 2022 оснащен аккумулятором емкостью 3500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Устройство предлагает такие функции подключения, как две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC и порт USB-C.

Цены на различные варианты Moto Razr 2022 начинаются от 890 долларов за 8/128 Гбайт, 964 доллара за 8/256 Гбайт и 1083 доллара за 12/512 Гбайт.

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