РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Выпущен Vivo Y77e 5G с Dimensity 810 и батареей на 5000 мАч

12 августа 2022, 09:51




Vivo представила новый смартфон среднего класса под названием Vivo Y77e 5G. В июле китайский производитель выпустил Vivo Y77 5G с процессором Dimensity 930. Vivo Y77e 5G, официально представленный на внутреннем рынке, оснащен чипом Dimensity 810.

Vivo Y77e 5G оснащен 6,58-дюймовым AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом. Экран получил разрешение Full HD+ 1080 x 2408 пикселей, соотношение сторон 20,07:9, частоту обновления 60 Гц и частоту дискретизации касания 180 Гц. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 12 на основе пользовательского интерфейса OriginOS Ocean. В целях безопасности есть боковой сканер отпечатков пальцев.

Выпущен Vivo Y77e 5G с Dimensity 810 и батареей на 5000 мАч


Под капотом Vivo Y77e 5G установлен чипсет Dimensity 810. Он предлагает 6 Гбайт/8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гбайт/256 Гбайт встроенной памяти. Для расширения есть слот для карт памяти microSD. Он снимает на 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-мегапиксельную (основную) + 2-мегапиксельную (макро) камеру.

Внутри Vivo Y77e 5G находится батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Что касается подключений, Y77e 5G предлагает такие функции, как поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Телефон получил размеры 164 х 75,84 х 8,25 мм и весит около 194 граммов.

Vivo Y77e 5G с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт памяти стоит 252 доллара. Телефон поставляется также и в двух других вариантах: 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт памяти и 8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт памяти, но их цены еще не подтверждены. Устройство доступно в трех цветах: Crystal Black, Crystal Powder (розовый) и Summer Listening to the Sea (синий).

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme 9i. При разработке realme 9i компании удалось главное - создать действительно недорогой и хорошо сбалансированный аппарат с отличной автономностью, большим дисплеем и достойной производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона realme 9i: не такой, как все".

Читайте также:

  • Анонсирован складной Moto Razr 2022 с P-OLED матрицей и процессором Snapdragon 8+ Gen 1
  • Представлен Moto X30 Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 и с 200-мегапиксельной камерой
  • Представлен Moto S30 Pro с изогнутым OLED-дисплеем на 144 Гц, Snapdragon 888+ и до 12 ГБ ОЗУ
  • Известны цены, объемы памяти Xiaomi MIX Fold 2 перед запуском
  • Представлен Samsung Galaxy Z Fold4 с улучшенными камерами и дизайном

    • следующая новость
    Дизайн и цвета Realme 9i 5G раскрыты в попавших в интернет рендерах

    предыдущая новость
    Анонсирован складной Moto Razr 2022 с P-OLED матрицей и процессором Snapdragon 8+ Gen 1

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона vivo T1 Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки Лучший монитор Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 августа, 2022

    Дизайн и цвета Realme 9i 5G раскрыты в попавших в интернет рендерах

    Выпущен Vivo Y77e 5G с Dimensity 810 и батареей на 5000 мАч

    11 августа, 2022

    Анонсирован складной Moto Razr 2022 с P-OLED матрицей и процессором Snapdragon 8+ Gen 1

    Представлен Moto X30 Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 и с 200-мегапиксельной камерой

    Представлен Moto S30 Pro с изогнутым OLED-дисплеем на 144 Гц, Snapdragon 888+ и до 12 ГБ ОЗУ

    Intel показывает ARC A750 в 48 играх DX12 и Vulkan, до 5% быстрее RTX 3060

    Известны цены, объемы памяти Xiaomi MIX Fold 2 перед запуском

    10 августа, 2022

    Представлены Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro с сапфировым стеклом и большими батареями

    Представлены Samsung Galaxy Buds2 Pro с 24-битным звуком Hi-Fi и активным шумоподавлением

    Представлен Samsung Galaxy Z Fold4 с улучшенными камерами и дизайном

    Samsung Galaxy A23e с 5,8-дюймовым дисплеем появился на рендерах

    GeForce RTX 4070: частота до 2,8 ГГц при TGP 285 Вт, больше TFLOP, чем у RTX 3090 Ti

    Дебют UMIDIGI F3 5G: Dimensity 700, 6.7 дюйма, 48 МП, 5150 мАч и 8/128 Гбайт за 200 долларов

    9 августа, 2022

    Известны характеристики OPPO Reno8 4G: 6,43 дюйма, 90 Гц, Snapdragon 680 и 64 МП

    GeForce RTX 4080 и 4070 получают более низкие характеристики мощности

    WhatsApp теперь позволит удалять сообщения, отправленные более 2 дней назад

    В сеть попали характеристики грядущего vivo V25 Pro

    Xiaomi MIX Fold 2, Pad 5 Pro 12.4 и Buds 4 Pro TWS выйдут 11 августа

    8 августа, 2022

    Intel представляет видеокарты Arc Pro A40 и Arc A50 для настольных ПК

    Анонсирован Samsung Galaxy A23 5G: 6,6 дюймов, Snapdragon 695, 50 МП и 5000 мАч

    ССЫЛКИ