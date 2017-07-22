Vivo представила новый смартфон среднего класса под названием Vivo Y77e 5G. В июле китайский производитель выпустил Vivo Y77 5G с процессором Dimensity 930. Vivo Y77e 5G, официально представленный на внутреннем рынке, оснащен чипом Dimensity 810.
Vivo Y77e 5G оснащен 6,58-дюймовым AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом. Экран получил разрешение Full HD+ 1080 x 2408 пикселей, соотношение сторон 20,07:9, частоту обновления 60 Гц и частоту дискретизации касания 180 Гц. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 12 на основе пользовательского интерфейса OriginOS Ocean. В целях безопасности есть боковой сканер отпечатков пальцев.
Под капотом Vivo Y77e 5G установлен чипсет Dimensity 810. Он предлагает 6 Гбайт/8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гбайт/256 Гбайт встроенной памяти. Для расширения есть слот для карт памяти microSD. Он снимает на 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-мегапиксельную (основную) + 2-мегапиксельную (макро) камеру.
Внутри Vivo Y77e 5G находится батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Что касается подключений, Y77e 5G предлагает такие функции, как поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Телефон получил размеры 164 х 75,84 х 8,25 мм и весит около 194 граммов.
Vivo Y77e 5G с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт памяти стоит 252 доллара. Телефон поставляется также и в двух других вариантах: 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт памяти и 8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт памяти, но их цены еще не подтверждены. Устройство доступно в трех цветах: Crystal Black, Crystal Powder (розовый) и Summer Listening to the Sea (синий).