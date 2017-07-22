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Дизайн и цвета Realme 9i 5G раскрыты в попавших в интернет рендерах

12 августа 2022, 17:41




Realme объявила о запуске смартфона Realme 9i 5G 18 августа. Бренд уже показал дизайн устройства вместе с некоторыми его характеристиками. Теперь информатор Судханшу Амбхоре раскрыл полные рендеры и варианты цветов Realme 9i 5G.

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Глядя на дизайн, устройство получит плоскую заднюю панель с тройной камерой сзади и дизайн в духе световых лучей. Устройство также имеет плоские края. На правой стороне расположилась кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, а качелька регулировки громкости, вероятно, находится на левой стороне. Показаны два варианта цвета, а именно черный и золотой.

Спереди смартфон имеет тонкие рамки вокруг дисплея и довольно большой "подбородок". Еще одно откровение -- модуль фронтальной камеры, который расположен в каплевидном вырезе. Пока единственное, что подтверждено о смартфоне, это то, что он будет оснащен чипсетом Dimensity 810.

По слухам, устройство будет поставляться с 4 Гбайт или 6 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт или 128 Гбайт. Также ходят слухи, что он будет выпущен с большим аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Дизайн и цвета Realme 9i 5G раскрыты в попавших в интернет рендерах


Realme 9i 5G будет стоить от 126 долларов, хотя это звучит странно, так как тот же Realme 9i стоит дороже.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo T1. Смартфон получил яркий AMOLED-дисплей, энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 680, быструю зарядку мощностью 44 Вт и очень неплохое время автономной работы. Осталось понять, на что он способен в деле. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель".

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