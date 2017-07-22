Realme объявила о запуске смартфона Realme 9i 5G 18 августа. Бренд уже показал дизайн устройства вместе с некоторыми его характеристиками. Теперь информатор Судханшу Амбхоре раскрыл полные рендеры и варианты цветов Realme 9i 5G.
Глядя на дизайн, устройство получит плоскую заднюю панель с тройной камерой сзади и дизайн в духе световых лучей. Устройство также имеет плоские края. На правой стороне расположилась кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, а качелька регулировки громкости, вероятно, находится на левой стороне. Показаны два варианта цвета, а именно черный и золотой.
Спереди смартфон имеет тонкие рамки вокруг дисплея и довольно большой "подбородок". Еще одно откровение -- модуль фронтальной камеры, который расположен в каплевидном вырезе. Пока единственное, что подтверждено о смартфоне, это то, что он будет оснащен чипсетом Dimensity 810.
По слухам, устройство будет поставляться с 4 Гбайт или 6 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт или 128 Гбайт. Также ходят слухи, что он будет выпущен с большим аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Realme 9i 5G будет стоить от 126 долларов, хотя это звучит странно, так как тот же Realme 9i стоит дороже.