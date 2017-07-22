Apple ожидает хороших продаж iPhone в следующем году, несмотря на экономический спад, говорится в отчете Bloomberg. Купертино заказал своим сборщикам придерживаться цели в 90 миллионов для iPhone 14, что совпадает с iPhone 13.
Также ожидается, что до конца 2022 года компания выпустит 220 миллионов устройств, столько же, сколько и в прошлом году.
По данным Bloomberg, Apple уверена, что справится с экономическими проблемами, с которыми сталкиваются другие производители смартфонов на рынке, который сократился на 9% во втором квартале и прогнозируется снижение на 3,5% в течение года. Тайваньский партнер iPhone Pegatron, Japan Display, TDK Corp и Murata Manufacturing выросли в цене после появления новостей.
По словам аналитиков, исчезновение премиальных устройств от Huawei и перенасыщение Android-устройствами в целом повышают спрос на новую линейку Apple. Hon Hai Precision Industry, компания, которая собирает большую часть iPhone, заявила, что «продажи электронных продуктов должны мало измениться в 2022 году».
Мы ожидаем, что в следующем месяце будет анонсировано четыре версии Apple iPhone 14. Скорее всего, мы увидим новые камеры, дизайн перфорированных отверстий для улучшенной камеры для селфи и Face ID, а также новый чип A16 Bionic.