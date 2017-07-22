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G.Skill готовит память Trident Z5 DDR5-6000 для процессоров Ryzen 7000

12 августа 2022, 22:04




Сообщается, что G.Skill работает над новым модулем памяти, предлагающим скорость 6000 МТ/с из коробки. Компания готовит модули памяти, разработанные специально для процессора AMD Ryzen 7000. Этот комплект памяти Trident Z5 станет первым известным продуктом с AMD EXPO.

G.Skill готовит память Trident Z5 DDR5-6000 для процессоров Ryzen 7000


С анонсом материнских плат AMD X670E на прошлой неделе партнеры ясно дали понять, что их материнские платы будут поддерживать профили Intel XMP 3.0 или AMD EXPO. Последнее не было официально подтверждено AMD, хотя утечки о технологии EXPO циркулируют уже некоторое время (по крайней мере, с апреля этого года).

Некоторые компании подтвердили, что EXPO является эксклюзивной функцией разгона памяти для систем AMD Ryzen 7000. Говорят, что эта технология предлагает два профиля разгона: либо с низкой задержкой, либо с высокой пропускной способностью.

G.Skill готовит память Trident Z5 DDR5-6000 для процессоров Ryzen 7000


Память G.Skill Trident Z5 с кодом продукта «F5-6000J3038F16G» будет предлагать синхронизацию CL30-38-38-96 и пропускную способность до 6000 МТ/с. Такая синхронизация будет ниже, чем у аналогичных наборов G.Skill, доступных сейчас для систем Intel с профилями XMP и таймингами CL-30-40-40-96. Кроме того, ранее упоминалось, что скорость 6000 МТ/с может быть «золотым пятном» AMD Ryzen 7000.

Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 7000 вместе с новой серией материнских плат X670 будут запущены 15 сентября. Вполне возможно, что мы сможем услышать более официально о наборе памяти G.Skill/AMD раньше.


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